Уникав публічності та став військовим: що відомо про чоловіка Олени Кравець і як він виглядає (фото)

Олена Кравець рідко відкриває завісу особистого життя

Актриса та колишня зірка "Кварталу 95" Олена Кравець понад 20 років одружена з Сергієм Кравцем. Чоловік знаменитості не прагнув публічності і завжди залишався за кадром.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає чоловік Олени Кравець та що про нього відомо. Ми дізналися деякі факти.

Як виглядає і чим займається чоловік Олени Кравець

Олена Кравець познайомилася із майбутнім чоловіком Сергієм ще на перших етапах створення "Кварталу 95". Тоді команда працювала у Кривому Розі і між молодими людьми швидко виникла взаємна симпатія. За кілька місяців вони почали жити разом, а невдовзі Олена дізналася, що вагітна. У 2002 році пара одружилася і в них народилася дочка Марія.

Олена Кравець із чоловіком у день весілля

Коли "Квартал 95" почав стрімко набирати популярність, подружжя переїхало до Києва і продовжило роботу над проєктом. Олена виступала на сцені, а Сергій працював виконавчим директором, оскільки не прагнув публічності і йому було комфортніше перебувати за кадром.

Олена Кравець із чоловіком та донькою Машею

В одному з інтерв’ю Олена розповідала, що їхнє перше побачення складно назвати романтичним, адже тоді у пари були обмежені фінансові можливості:

Першого побачення у традиційному форматі у мене не було. У ті часи романтичні зустрічі у нас якось були не в пошані. Грошей завжди не вистачало, і кафе у нашому мікрорайоні також було небагато. Олена Кравець

Чоловік Олени Кравець працював у "Кварталі 95"

У 2016 році в сім’ї відбулося поповнення — у подружжя народилася двійня: Катя та Іван.

Олена Кравець разом із чоловіком та дітьми

Відомо, що одним із головних захоплень чоловіка Олени Кравець є автоперегони. Цьому хобі він присвятив багато років, Сергій навіть брав участь у змаганнях як гонщик та займав призові місця.

У недавньому інтерв’ю Маші Єфросиніній актриса зізналася, що намагається не виносити особисте життя на загальний огляд, однак зізналася, що у жовтні 2025 року її чоловік приєднався до ЗСУ:

Після того, як Сергій пішов до армії, все дуже змінилося. Радикально він змінився. Я це пояснюю певною чоловічою ініціацією. Він опинився в обставинах, за яких не можна не дорослішати. Іноді треба залишатися стрижнем Олена Кравець

За словами колишньої зірки "Кварталу 95", такий крок помітно вплинув на її чоловіка. Під час рідких зустрічей вона зауважує, що Сергій інакше дивиться на багато речей і вона начебто знайомиться з ним заново.

Чоловік Олени Кравець мобілізувався до ЗСУ

"Телеграф" писав раніше, що Олена Кравець отримала порцію хейту через ціну своїх курсів. Вона створила їх після своєї моновистави, яка мала успіх серед жінок.