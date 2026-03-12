Ціна впала на 30%: у "Сільпо" обвалили ціни на куряче філе

Поспішайте, аби встигнути купити товар за вигідною ціною

У мережі супермаркетів "Сільпо" стартувала вигідна акція на куряче філе від відомого бренду "Епікур". Можна поповнити запаси свіжого м’яса, значно заощадивши сімейний бюджет.

"Телеграф" розповість, скільки коштує ходовий товар. Ви будете приємно здивовані.

Ціна на куряче філе у магазині "Сільпо"

Зараз охолоджене філе у малому лотку пропонують зі знижкою -29%. Замість звичної ціни у 27,40 грн, порція вагою 100 грамів обійдеться лише у 19,40 грн.

Ціна на куряче філе у "Сільпо"

Курятина легка у приготуванні: з неї можна швидко зробити соковиті відбивні, додати в салат або запекти з овочами.

Скільки коштуватиме кілограм

З огляду на акційну вартість (19,40 грн за 100 г), ціна за 1 кілограм такого філе зараз становить 194 гривні. Для порівняння, без знижки кілограм обійшовся б у 274 гривні. Отже, на кожному кілограмі ви заощаджуєте цілих 80 гривень.

Чому магазини роблять знижку

Багатьох покупців дивує настільки суттєве зниження ціни, проте для супермаркетів це продуманий стратегічний крок. Ось кілька основних причин:

Залучення трафіку: акції на популярні продукти (як-от куряче філе) працюють як "магніт". Покупець приходить за дешевим м'ясом, а попутно купує овочі, спеції, олію чи напої за звичайною ціною.

Стимулювання попиту на бренд: для виробника (в даному випадку "Епікур") це спосіб познайомити нових клієнтів зі своєю якісною продукцією "без антибіотиків", сподіваючись, що вони стануть постійними покупцями.

Лояльність клієнтів: регулярні знижки на базові продукти харчування формують у покупця звичку ходити саме до цієї мережі, знаючи, що там завжди можна знайти щось вигідне.

