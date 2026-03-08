Про новий наступ РФ, євроінтеграцію, війни та критику Трампа: що сказав Зеленський на пресконференції

Загострення ситуації на Близькому Сході має вплив і на російсько-українську війну. Проте, попри негативні наслідки, Україна може отримати позитив у вигляді налагодженя нових контактів та співпраці.

Наша держава готова надати допомогу партнерам і вже проводить консультації. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, у неділю, 8 березня, на якій був присутній кореспондент "Телеграфа".

Про весняний наступ РФ

Росія готує новий весняний наступ з метою захоплення, насамперед, Донецької області. Проте росіяни вимушені відкладати, адже їх плани зривають українські Збройні сили.

"У принципі, їх плани не змінилися. Йде відстрочка через те, що вони не здатні це зробити тими силами, які вони сьогодні мають, і через дії, відповідно, наших Збройних сил, наших Сил оборони. Крім того, був і розглядався ще південний напрямок, ви знаєте, це Запорізька область та напрямок між Донецькою та Запорізькою областями", — сказав Зеленський.

Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Про вступ до ЄС

Відповідаючи на питання щодо вступу України в ЄС, президент наголосив, що це вибір всього українського народу. Також, за його словами, публічний конфлікт з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном не повинен впливати на рішення про євроінтеграцію України.

"Це рішення громадян, не моє. Це рішення суспільства. Одна з причин, з яких Росія дійсно хоче окупувати нас, це рішення геополітичне. До речі, це і є ціна членства. Дякувати Богу, не для всіх, так, але для нас так сталося. Тому ми змушені захищати наш наш спосіб життя, нашої громади, родини. Це почасти плата за наш геополітичний вибір. Це не для того, що про що треба говорити з якимось лідером якоїсь країни. Це те, що стосується українців, і важливо для них. Тепер Європа має прийняти рішення про те, як найшвидше прийняти Україну у склад ЄС. Це має бути рішення лідерів ЄС, а не однієї людини. Ми до вас ідемо і вже від Європи залежить, коли зробити це можливо. Але будемо точно сильніше разом", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський

Про війну на Близькому Сході

За словами президента, війна Росії проти України ризикує відійти на другий план. Оскільки увага світу вже зміщується на Близький Схід.

"Я дуже сподіваюся, що війна на Близькому Сході буде нетривалою, не такою принаймні, як в Україні. Якщо подивитися тільки на втрати понесені нами. Але поки що ми не бачимо якогось прогресу з мирними переговорами. Моє ставлення таке: якщо у них не буде переговорів про мир у перші кілька днів, про якесь припинення вогню, є значний ризик продовження на Близькому Сході. І так чи інакше це матиме вплив на ситуацію в Україні. Менше уваги, тобто менше підтримки, менше підтримки, значить менше ППО і ви знаєте, що це значить для нас", — зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен

Про допомогу країнам Перської затоки

Лідер держави заявив, що Україна готова надати свою допомогу, щоб покращити захист від безпілотників в країнах Близького Сходу. За його словами, це можуть бути засоби або українські спеціалісти, які зможуть забезпечити безпеку.

"Фахівці з відповідними можливостями будуть відправлені, я вам це сказав. Багато в цьому діалозі обговорюється. Якщо ми говоримо про постачання якихось засобів, то ми би дуже хотіли, щоб це була можливість з обох боків. Ви знаєте, дефіцит яких засобів у нас, ми розуміємо дефіцит яких засобів є у країн Затоки. Тобто, ми говоримо про цей трек. Поки що рано сказати про інші деталі. Я думаю, на наступному тижні, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу з спроможностями допомогти. Тоді будемо рухатись далі. Почекаємо перших зустрічей", — розповів президент.

Фото ілюстративне

Про критику Трампа

Також Володимир Зеленський прокоментував критику зі сторони президента США Дональда Трампа. Він наголосив, що зараз це не головне, а головне — допомогти людям.

"Ми намагаємось допомогти. А щодо критики президента Трампа, моє ставлення таке, якщо ви по побачити, що критика збільшується, наростає — е значить, що ми більше і більше допомагаємо. Думаю, що пріоритет в тому, щоб допомогти людям. Решта не так важливо", — заявив глава держави.

Фото АР

