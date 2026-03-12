У родини звичайного інспектора митниці знайшли величезний маєток, багато автівок і не тільки

Держпрацівник у 32 роки має пенсію

Інспектор Закарпатської митниці Василь Пупена при відносно невеликій зарплаті в понад 20 тисяч грн та пенсії в 3 тисячі грн має чималі статки. Вони налічують не тільки маєток, ринковою вартісністю у 40 млн, а й елітні авто.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": "Митник оформив інвалідність і живе, як мільйонер. На матір записали елітні автівки та нерухомість на десятки мільйонів".

Що треба знати:

Пупена має офіційну зарплату в 24 тисяч грн

У власності митника маєток на майже 300 кв. м в Ужгороді

Майже усі члени родини посадовця мають авто з "красивими" номерами

Зауважимо, Василь Пупена займає одну з найнижчих посад на митниці – державний інспектор відділу митного оформлення № 8 митного поста "Тиса". Проте його декларація наводить на думки про додаткові доходи, які не вказані у документі. Адже при місячному доході у понад 27 тисяч не можливо мати елітні авто та житло.

У декларації вказано, що зарплата митника складає 24,8 тис. грн на місяць, пенсія у 32 роки — 3 тис. грн. До слова, допомогу від держави Пупена отримує як інвалід третьої групи. Цікаво, що спочатку інвалідність йому скасувала Центральна МСЕК ще в грудні 2024-го, але згодом він відвоював її в суді.

Увагу до статків родини Пупени привернула його дружина Вікторія, яка в Instagram відкрито демонструвала заможне життя – прикраси, дизайнерський одяг та аксесуари, подорожі.

Пупена з дружиною. Фото: Instagram

Чим володіє родина митника

Пупена з 2019-го володіє будинком площею 297,3 кв. м в Ужгороді (задекларована вартість на дату набуття права власності – 50 тис. грн), а також земельною ділянкою. Дружині належить невелика квартира у Мукачеві та автомобіль Skoda Kodiaq 2024 р. в. (1,9 млн грн).

Декларація. Скриншот

Судячи з реєстру прав на нерухоме майно, будинок переоформили на батька та матір Пупени. Зокрема, частину будинку 11 вересня 2025-го на підставі договору дарування оформила на себе 56-річна Ванда Пупена. Їй також належать два автомобілі з однаковими цифрами в номерах (0001). У 2024-му вона купила новий БМВ.

Відомості про право власності на будинок

Маєток в Ужгороді

А у 2025-му мати митника оформила на себе новий автомобіль Mercedes-Benz V-Class V 300 2025 р. в. (вартість сягає 155 тис. доларів).

Два автомобілі з однаковими цифрами в номерах (0001)

Mercedes-Benz V-Class V 300 2025 р. в. (це аналог її машини). Фото: AutoRia

До слова, на машині дружини митника Skoda Kodiaq 2024 р. в. встановили номери з такою ж комбінацією цифр – 0001. "Красиві" номери любить і батько митника. 62-річний Василь Іванович у 2025-му оформив на себе автомобіль Skoda Octavia 2025 року з номерним знаком з цифрами "4444".

Номери Skoda Kodiaq 2024 р.в.

Ванда Пупена, матір митника, крім частини згаданого вище будинку, володіє з 2023-го будівлею площею 328,8 кв. м. Вартість згаданого майна – десятки мільйонів гривень.

