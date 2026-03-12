Верещук пояснила, як і навіщо потрібно обмежити Telegram в Україні: "Люди не усвідомлюють небезпеку"

Блокування допомогло б запобігти вербування та кіберагресії

Обмеження роботи Telegram-каналів в Україні необхідно, а ті, хто виступає проти, не до кінця усвідомлюють загрозу від цього месенджера.

Про це кореспондентові "Телеграфа" сказала заступник глави Офісу президента України Ірина Верещук на форумі "Нацспротив 2026" 12 березня. За її словами, крок з обмеженням необхідний для захисту від російської агресії та запобігання вербуванню громадян.

"Люди не до кінця усвідомлюють, який рівень небезпеки несуть такі канали, які використовуються Росією у боротьбі проти України. Людям, напевно, ще не до кінця пояснили спеціальні служби, відповідні органи, які повинні це робити, яка можлива відповідальність. Тому що потім все це виливається в реальні терміни, судові вироки. І лише потім людина усвідомлює, що це насправді було вербування, використання його як елемента, і агресії проти громадянського населення. І тільки потім, коли ми отримуємо наслідки, розуміємо, якими могли бути наші кроки, якими могли бути наші кроки, якби ми спрацювали на випередження. зазначила співрозмовниця.

Ірина Верещук. Фото: Facebook

Вона додала, що обмеження та деанонімізація каналів – це частина кіберстійкості країни та захисту від російської агресії. Заходи необхідні, навіть якщо це викликає негативну реакцію користувачів.

Для когось це є бізнес. Ви бачите, анонімні Telegram-канали, виявляється, заробляють величезні гроші. Це тисячі доларів. Мені байдуже. Я за державу, за державність. Ми маємо вижити як державу та зберегти цілісну та недоторканну державу України. Нехай свої політичні амбіції чи бажання заробити, можливо, після війни. Зараз війна і ми маємо перемогти в ній заявила Верещук.

Заступник глави ОП уточнила, що йдеться про публічні анонімні канали. Її власний Telegram-канал одночасно працює, але з мінімальною активністю. Але Верещук наголосила на важливій деталі, що її канал верифікований.

Якщо ми говоримо, що це інструмент ворожого впливу, ми маємо показувати приклад. Я згодна. Мій Telegram-канал не робить погоди, але все ж таки потрібно прийняти рішення наголосила вона.

Передісторія

У лютому 2026 року Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook запропонувала обмежити використання в Україні соцмережі Telegram та інших анонімних платформ. Тоді вона зазначила, що теракт у Львові знову ставить питання про Telegram та інші подібні анонімні платформи.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Львові сталися два вибухи під час прибуття поліції на повідомлення про проникнення до магазину. За попередніми даними, загинула 23-річна правоохоронця, є постраждалі. За словами президента Володимира Зеленського, виконавці були завербовані через Telegram. Організація теракту – російська.

У зв’язку з цим Верещук зазначила, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та вчинення терактів.

"Це чергове нагадування подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни. Якщо для захисту життів наших людей та захисту національної безпеки ми повинні обмежити можливості цих платформ, значить, ми повинні це зробити", — написала вона.

Пост Ірини Верещук у Facebook

Однак у коментарях під постом такі заклики спричинили неоднозначну реакцію. Дехто зазначив, що Telegram-канали корисні для швидкого реагування на загрозу, інші вважають, що обмеження не дасть результату, адже на зміну "Телеграму" прийде інша мережа.

Коментарі під постом Ірини Верещук

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава МВС Ігор Клименко зробив низку заяв після теракту у Львові і порушив і питання блокування Telegram.