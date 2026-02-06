Отримує більше за багатьох колег: стала відома зарплата голови Запорізької ОВА (документ)

При цьому Федорову не нараховували матеріальну допомогу

Глава Запорізької обласної державної адміністрації, а також начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров заробив за 2025 рік понад 2 мільйони гривень.

Про це свідчить офіційна відповідь ОВА на запит "Телеграфа". Вже після сплати податків він отримав майже 1 млн 700 тисяч, що набагато більше, ніж його колеги.

У документі йдеться, що оклад Федорова у 2025 році становив 1 570 331,63 грн. Також чиновнику нараховано 35 549,75 грн за роботу в умовах режимних обмежень.

Бюджет компенсував йому роботу у вихідні дні у розмірі 20 655 грн, а 355 842,74 грн склала оплата відряджень.

Загальна сума нарахувань перевищила 2 мільйони (2 182 379,12 грн), проте після вирахування податків Федорову заплатили на руки 1 680 431,92 грн.

В ОВА також зазначили, що глава області не отримував матеріальної допомоги на оздоровлення чи розв'язання соціально-побутових питань.

Хто такий Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров – чинний голова Запорізької ОВА, призначений у лютому 2024 року. Раніше обіймав посаду мера Мелітополя та відомий тим, що відмовився співпрацювати з окупантами.

Після шести днів полону, під час яких, за словами президента України Володимира Зеленського, Федорова катували, його обміняли на дев’ять російських солдатів-строковиків.

Після звільнення з полону Федоров активно висвітлював ситуацію в окупованому Мелітополі через медіа та Telegram, виступав на міжнародних майданчиках, зокрема, відвідав Єлисейський палац на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.

