Цей вокзал вважається найкрасивішим в Україні: де він та як мав виглядати за задумом архітектора

Його електрифікували лише після розпаду СРСР

Поява залізничної станції в Луцьку пов’язана з несподіваним випадком під час візиту російського імператора Олександра ІІІ на Волинь. За понад століття вокзал неодноразово змінювався — від невеликої тупикової станції до модернізованого комплексу, який навіть отримав міжнародну архітектурну відзнаку.

"Телеграф" вирішив розповісти про історію споруди, що досі вважається найкрасивішим залізничним вокзалом України.

Як у Луцьку з’явилася залізниця

Появу залізничного сполучення Луцьк завдячує російському імператору Олександру ІІІ. У 1890 році він перебував на Волині під час військових маневрів і висловив бажання відвідати повітове місто Луцьк. Імператор поцікавився у своїх чиновників, чи прокладена туди залізниця.

Один із придворних, перевіривши карту, побачив позначку "станція Луцьк" і запевнив правителя, що залізничне сполучення існує. Насправді ж ця станція знаходилася не в самому місті, а в Ківерцях — приблизно за 11 верст від Луцька, на лінії Київ — Брест.

Коли помилку усвідомили, ситуацію вирішили виправити якнайшвидше. Щоб не поставити чиновника у незручне становище перед імператором, ухвалили рішення прокласти окрему залізничну гілку безпосередньо до Луцька.

Тупикова станція та нові колії

Після будівництва луцька станція тривалий час залишалася тупиковою. Потяги, які прибували з Ківерців, не могли рухатися далі і змушені були повертатися тією ж колією назад.

Щоб змінити ситуацію, планували з’єднати Луцьк із містом Стоянів, звідки вже існувала залізнична лінія до Львова. Значну частину коштів на будівництво зібрали самі волинські селяни — за короткий час вони внесли 125 тисяч злотих. Роботи завершили у 1928 році, і місто отримало повноцінне залізничне сполучення.

Залізнична станція у Луцьку

Старий і новий вокзал

Перший вокзал Луцька розташовувався на вулиці Стрілецькій. Нині у цій історичній будівлі працює ресторан "Світлофор".

Залізнична станція у Луцьку

Сучасний вокзал звели у 1959 році на площі, що нині має ім'я Грушевського. Втім, електрифікацію станції провели лише вже після здобуття Україною незалежності.

Реконструкція та архітектурні суперечки

Масштабна реконструкція вокзалу відбулася у 2012 році. Як повідомляло місцеве видання "Волинські новини", архітектор Андрош Бідзіля пропонував побудувати три куполи. Але начальник Львівської залізниці Богдан Піх перекреслив два з них зі словами про те, що три куполи – на вокзалі у Львові. Мовляв, Луцьк – не Львів!

Так мав виглядати вокзал у Луцьку на думку архітектора

Під час реконструкції будівлю надбудували третім поверхом. Інженерам довелося значно зміцнювати фундамент і опорні стіни, адже їх ослабили час, ґрунтові води та постійна вібрація від руху поїздів. Для підсилення конструкцій застосовували спеціальні технології та дороге обладнання. Лише роботи з укріплення фундаменту коштували понад 2,5 мільйона гривень.

Так виглядає вокзал у Луцьку зараз

Нагороди та поштова марка

Оновлений вокзал урочисто відкрили у жовтні 2012 року. Уже наступного року цей проєкт здобув перше місце на міжнародному конкурсі "Кришталева цеглина", де відзначають найкращі громадські споруди, зведені в Польщі, Білорусі та Україні.

Зображення луцького вокзалу також з’явилося на спеціальній поштовій марці, яку "Укрпошта" випустила до 75-річчя створення Волинської області. Марка вийшла на початку 2015 року обмеженим накладом і швидко стала предметом інтересу колекціонерів-філателістів.

Марка із зображенням вокзалу в Луцьку

В Україні є чимало гарних та незвичних вокзалів, станцій метро чи зупинок. Одним з таких є вокзал у Бахмачі, Чернігівській області, який нагадує замок Діснея.