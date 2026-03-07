Не несіть на кладовище мертві квіти: що категорично заборонено робити у батьківську суботу

Цього дня варто дотримуватись деяких заборон

Цього дня, 7 березня, православні та греко-католики вшановують образ Божої Матері — ікони "Споручниця грішних". У 2026 році дата збігається з батьківською суботою другого тижня Великого посту — часом особливого поминання покійних.

Церковне свято 7 березня

За новим стилем, 7 березня — день пам’яті ікони Божої Матері "Суручниця грішних". За старим церковним календарем дата випадає на 20 березня. Цей образ вважається чудотворним, хоча його цілюща сила виявилася не відразу, а обставини появи самої ікони досі не з’ясовані.

Також цього року на 7 березня випадає і батьківська субота другого тижня Великого посту. Це особливий день у церкві, коли прийнято поминати померлих родичів та близьких.

Традиційно у батьківські суботи віруючі відвідують храми, щоб поставити свічку за своїх померлих родичів та помолитися за їхні душі. Також у цей день можна замовити поминальну 40-денну літургію (сорокоуст), піти на кладовище, аби вшанувати пам’ять близьких.

Що не можна робити у батьківську суботу?

Не можна влаштовувати галасливі застілля та святкування.

Не рекомендується вживати алкоголь

Не можна говорити погане про померлих.

На кладовищі під час відвідування могил не слід залишати їжу, алкоголь та цигарки.

Не потрібно нести на кладовище мертві (пластикові) квіти.

Погодні прикмети на 7 березня

Якщо день видався сонячним — найближчі 40 днів теж будуть теплими, а якщо холодно — чекай ще 40 морозних днів.

Якщо хмари пливуть швидко і високо — на хорошу погоду.

Якщо жайворонки прилетіли — весна буде теплою та ранньою.

Якщо багато бурульок на дахах — на великий врожай.

