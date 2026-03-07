Не несіть на кладовище мертві квіти: що категорично заборонено робити у батьківську суботу
Цього дня варто дотримуватись деяких заборон
Цього дня, 7 березня, православні та греко-католики вшановують образ Божої Матері — ікони "Споручниця грішних". У 2026 році дата збігається з батьківською суботою другого тижня Великого посту — часом особливого поминання покійних.
Церковне свято 7 березня
За новим стилем, 7 березня — день пам’яті ікони Божої Матері "Суручниця грішних". За старим церковним календарем дата випадає на 20 березня. Цей образ вважається чудотворним, хоча його цілюща сила виявилася не відразу, а обставини появи самої ікони досі не з’ясовані.
Також цього року на 7 березня випадає і батьківська субота другого тижня Великого посту. Це особливий день у церкві, коли прийнято поминати померлих родичів та близьких.
Традиційно у батьківські суботи віруючі відвідують храми, щоб поставити свічку за своїх померлих родичів та помолитися за їхні душі. Також у цей день можна замовити поминальну 40-денну літургію (сорокоуст), піти на кладовище, аби вшанувати пам’ять близьких.
Що не можна робити у батьківську суботу?
- Не можна влаштовувати галасливі застілля та святкування.
- Не рекомендується вживати алкоголь
- Не можна говорити погане про померлих.
- На кладовищі під час відвідування могил не слід залишати їжу, алкоголь та цигарки.
- Не потрібно нести на кладовище мертві (пластикові) квіти.
Погодні прикмети на 7 березня
- Якщо день видався сонячним — найближчі 40 днів теж будуть теплими, а якщо холодно — чекай ще 40 морозних днів.
- Якщо хмари пливуть швидко і високо — на хорошу погоду.
- Якщо жайворонки прилетіли — весна буде теплою та ранньою.
- Якщо багато бурульок на дахах — на великий врожай.
