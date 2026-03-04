АЗС маніпулюють? Чому зросли ціни не бензин і чого чекати далі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Скоро ринок пального повинен стабілізуватись
За останні дні в Україні різко підскочили ціни на пальне. Проте підстав для подальшого зростання вже немає.
Найближчим часом очікується нормалізація ситуації на міжнародних ринках енергоносіїв. Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Ціни в Україні знизить Трамп? Чи буде бензин по 100 гривень
Що потрібно знати:
- Причиною підвищення цін на пальне став лише один фактор
- Ціни зараз близькі до піку
- Надалі очікується нормалізація цін на пальне
Головний чинник стрибка цін
За словами експерта, основною підставою для таких стрибків є природня реакція трейдерів. На ринок пального вплинув ажіотаж, спричинений бойовими діями на Близькому Сході.
"Паніка — це перший і головний чинник. Але мені здається, що ми вже десь на піку. Я бачу, що ринок гальмує. Ставити позначки 80, 100 грн за літр — це дорога в нікуди. Тому думаю, що зараз буде певне гальмування. Сподіваюся, що цього тижня надійдуть хороші новини з Близького Сходу, які заспокоять ринки і відкотять ціни до адекватних рівнів", — зазначив Куюн.
Що буде з цінами далі
Найближчими тижнями підвищення цін на пальне не буде. Навпаки, можна сподіватись на нормалізацію ринків.
"По моїх відчуттях, ми вже на піку. Я не думаю, що ціна буде далі зростати. В Іспанії та Німеччині вже зараз істерика через перспективу подолання позначки 2 євро за літр. Але сподіваюся, що цього тижня розв'яжуть безпекове питання в Ормузькій протоці. Якщо дві найсучасніші армії і купа нафтових монархій — Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт — це не вирішать, то нас уже нічого не врятує. Але я в це не вірю. Вирішать, все стабілізується, і всі заспокояться", — зазначив Куюн.
Чому сталось підвищення цін на АЗС
Як повідомляв "Телеграф", за словами Сергія Куюна, котирування нафти зросли на 13% на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас, оптові гравці, а також деякі закордонні постачальники повідомили, що припиняють прийом нових замовлень на нафтопродукти до з’ясування ситуації.
В результаті частина компаній вирішила призупинити оптові продажі та притримати ресурс до органызації подальших поставок. Крім того, трейдери побоюються можливого ажіотажного попиту: за відсутності значних запасів різкий наплив автомобілістів може спричинити швидке спустошення АЗС. Саме тому багато мереж вирішили оперативно скоригувати цінники.
Раніше "Телеграф" розповідав, що впливає на ціну бензину в Україні, та чи буде вона й далі зростати.