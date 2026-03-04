АЗС маніпулюють? Чому зросли ціни не бензин і чого чекати далі

Скоро ринок пального повинен стабілізуватись

За останні дні в Україні різко підскочили ціни на пальне. Проте підстав для подальшого зростання вже немає.

Найближчим часом очікується нормалізація ситуації на міжнародних ринках енергоносіїв. Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Ціни в Україні знизить Трамп? Чи буде бензин по 100 гривень

Що потрібно знати:

Причиною підвищення цін на пальне став лише один фактор

Ціни зараз близькі до піку

Надалі очікується нормалізація цін на пальне

Головний чинник стрибка цін

За словами експерта, основною підставою для таких стрибків є природня реакція трейдерів. На ринок пального вплинув ажіотаж, спричинений бойовими діями на Близькому Сході.

"Паніка — це перший і головний чинник. Але мені здається, що ми вже десь на піку. Я бачу, що ринок гальмує. Ставити позначки 80, 100 грн за літр — це дорога в нікуди. Тому думаю, що зараз буде певне гальмування. Сподіваюся, що цього тижня надійдуть хороші новини з Близького Сходу, які заспокоять ринки і відкотять ціни до адекватних рівнів", — зазначив Куюн.

Сергій Куюн

Що буде з цінами далі

Найближчими тижнями підвищення цін на пальне не буде. Навпаки, можна сподіватись на нормалізацію ринків.

"По моїх відчуттях, ми вже на піку. Я не думаю, що ціна буде далі зростати. В Іспанії та Німеччині вже зараз істерика через перспективу подолання позначки 2 євро за літр. Але сподіваюся, що цього тижня розв'яжуть безпекове питання в Ормузькій протоці. Якщо дві найсучасніші армії і купа нафтових монархій — Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт — це не вирішать, то нас уже нічого не врятує. Але я в це не вірю. Вирішать, все стабілізується, і всі заспокояться", — зазначив Куюн.

Ормузька протока. Фото ілюстративне

Чому сталось підвищення цін на АЗС

Як повідомляв "Телеграф", за словами Сергія Куюна, котирування нафти зросли на 13% на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас, оптові гравці, а також деякі закордонні постачальники повідомили, що припиняють прийом нових замовлень на нафтопродукти до з’ясування ситуації.

В результаті частина компаній вирішила призупинити оптові продажі та притримати ресурс до органызації подальших поставок. Крім того, трейдери побоюються можливого ажіотажного попиту: за відсутності значних запасів різкий наплив автомобілістів може спричинити швидке спустошення АЗС. Саме тому багато мереж вирішили оперативно скоригувати цінники.

Раніше "Телеграф" розповідав, що впливає на ціну бензину в Україні, та чи буде вона й далі зростати.