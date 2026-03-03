Ціни на бензин летять у космос: що з ними сталося і коли паливо знову подешевшає в Україні

Чому за короткий час літр бензину та дизеля став відчутно дорожчим, і чого очікувати найближчими тижнями

За останню добу ціни на пальне в Україні помітно злетіли. В окремих мережах АЗС літр подорожчав на 2 гривні — близько 2% вартості, що для повного бака означає доплату в 100–120 гривень. Зростання цін викликало занепокоєння водіїв та аграріїв, яких чекає весняна посівна. Але чи є привід панікувати?

Що потрібно знати:

Основний поштовх цінам надали події на Близькому Сході

Трейдери побоюються ажіотажного попиту: різкий наплив може швидко спустошити заправки, тож мережі коригують ціни

Палива достатньо, а світові котирування вже почали коригуватися — з 82 до 80 доларів за барель

Українці обурені вартістю бензину та дизеля на зарпавках. Наприклад, 98-й уже коштує 75 гривень за літр, а найдешевший — 92-й, який обійдеться в 61,99 грн.

"Телеграф" звернувся до експертів, щоб з’ясувати, що конкретно змусило ціни на пальне так стрімко злетіти за короткий термін. Співрозмовники видання зійшлися на думці, що зростання цін останніми днями зумовлене поєднанням міжнародних та внутрішніх чинників.

Ситуація з нафтою

Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко пояснив,що основна причина подорожчання пов’язана із реакцією українських операторів та імпортерів на міжнародні події.

За словами Сіренка, основною причиною подорожчання стала реакція українських імпортерів та операторів на світові події.

Через загострення війни на Близькому Сході котирування нафти та нафтопродуктів у Європі різко зросли, що вплинуло на ціни на кордоні. У роздріб може зберігатися трохи старого палива за нижчою ціною зазначив він і додав, що загалом ринок рухається за новими котируваннями.

Зростання цін в оптовому сегменті повністю виправдане поточною ситуацією на світовому ринку: у п’ятницю оптова ціна на кордоні становила 52,70 грн., а в понеділок уже досягла 60,50 грн. У роздріб — на 3 гривні. У цьому випадку йдеться про дизель.

Також експерт наголошує, що підвищення цін розпочалося не з першого дня конфлікту на Близькому Сході. За його словами, початок зростання вартості йде із середини лютого на тлі заяв американського президента Дональда Трампа. Тоді ціна була ще 68 доларів за барель.

Йдеться про цілу серію заяв або сигнали з боку Трампа, які ринки сприйняли як потенційно здатні дестабілізувати ринок нафти — наприклад, натяки на жорсткішу зовнішню політику США, можливі санкції, погрози ескалації, дії щодо Ірану або зміцнення американської військової присутності в регіоні.

Ціни на нафту 3 березня. Скріншот: Мінфін

Сіренко підкреслив, що ціна палива найближчими тижнями залежить від тривалості бойових дій і роботи танкерів у Перській затоці : при нормалізації поставок вартість може навіть опуститися нижче рівня до початку конфлікту.

Я чекаю на провал по нафті. Це, звичайно, не дуже добре для ринку, тому що зараз усі шукають обсяги, щоб заробити на зростанні. Але виграє той, хто вийде із конфлікту без дорогих залишків. У кого залишаться запаси — той понесе великий мінус відзначив він

Події розвиваються настільки стрімко, що у всьому світі дорожчає паливо через конфлікт в одному регіоні, каже експерт. Подібні історії вже були і закінчувалися швидко, із поверненням котирувань на колишні позиції. Ринок зазвичай швидко знаходить альтернативні маршрути та джерела. Заміщення можливе, це питання часу.

Україна на це впливати не може. Ми не маємо достатніх запасів, ми стільки не видобуваємо, переробка зруйнована. Ми на 100% залежимо від імпорту. Яка ціна на кордоні – ось від неї і відштовхуватимемося. Нині важко всім країнам. У ЄС теж хапаються за голову – бензин дорожчає. Як довго це триватиме – ніхто не знає сказав співрозмовник.

Сіренко додає, що багато хто скористається цією кризою і почне більше продавати нафти на ринок.

Аби це не була Росія. У Москві, я думаю, що чекають, щоб їм розв’язали руки та випустили. Якби послабили якісь санкції, щоб вони могли продавати свою нафту. Я сподіваюся, до цього не дійде, бо це ламає весь політичний та економічний настрій у світі пояснив експерт.

Співрозмовник каже, що зростання цін на пальне цієї весни відчують і українські аграрії. Коли розпочнуться активні польові роботи та посівна кампанія, вони будуть змушені закуповувати дорожчий дизель. Однак альтернативні маршрути знаходяться протягом тижня, а постачання цих маршрутів знаходжу відбувається протягом двох тижнів. Тому, приблизно 15 березня очікується логічне зниження цін.

Підвищення цін на АЗС

За останню добу українські мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизельне паливо приблизно на 2 гривні за літр. У перерахунку це близько 2%, проте для водіїв зростання відчутне: за повний бак доводиться доплачувати додатково 100–120 гривень.

Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн у коментарі "Телеграфу" пояснив, що на тлі загострення ситуації на Близькому Сході котирування нафти зросли на 13%. У той же час, оптові гравці, а також деякі закордонні постачальники повідомили, що вони припиняють прийом нових замовлень на нафтопродукти до з’ясування ситуації.

В результаті частина компаній вирішила призупинити оптові продажі та притримати ресурс до розуміння подальших поставок. Крім того, трейдери побоюються можливого ажіотажного попиту: за відсутності значних запасів різкий наплив автомобілістів може спричинити швидке спустошення АЗС. Саме тому багато мереж вирішили оперативно скоригувати цінники.

Головна рекомендація – не панікувати. Палива більш ніж достатньо. А за ціною, я впевнений, що ми незабаром говоритимемо про те, як вона знизиться. Все залежатиме від того, що відбуватиметься на Близькому Сході каже Куюн.

Ціни на бензин. Скріншот: Мінфін

Вже спостерігається корекція світових котирувань: якщо напередодні ціна становила 82 долари за барель, нині вона знизилася до 80. Це свідчить про поступову стабілізацію після початкової емоційної реакції ринків на воєнні події у регіоні, який є одним із ключових центрів світового видобутку нафти.

Щодо теми українських аграріїв, Куюн каже, що поки що говорити про вплив зростання цін зарано, бо активна фаза польових робіт і посівна припадає на квітень, а зараз лише початок березня — це ще "зимовий місяць". Він упевнений, що до квітня ціни на пальне знижуватимуться досить швидко, тож серйозного удару по аграріях не очікується.

Я впевнений, що ціна падатиме і дуже стрімко підсумував експерт.

