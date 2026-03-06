Українці божеволіють, поки не куплять. Який популярний гаджет краще взяти в оренду

Після покупки агрегат часто припадає пилом у шафі

Останніми роками у соціальних мережах регулярно стають вірусними короткі ролики з пароочисниками. На них блогери легко та ефектно очищають кухонні поверхні, плитку або м’які меблі — струмінь пари буквально "змиває" застарілий бруд.

Такі відео збирають мільйони переглядів і часто створюють враження, що пароочисник здатний швидко та без зусиль вирішити більшість побутових проблем. "Телеграф" розбирався, чи варто купувати пароочисник, піддавшись імпульсу після перегляду ролика, чи краще взяти агрегат у прокат.

Ефект соціальних мереж

Популярність пароочисників багато в чому пов’язана з форматом коротких відео. У роликах зазвичай показують моменти прибирання, які найбільш вражають: сильні забруднення зникають за кілька секунд, поверхні стають ідеально чистими, а процес виглядає майже миттєвим.

Однак за кадром залишаються підготовка пристрою, нагрівання води, зміна насадок, а також необхідність багаторазово проходити по тому самому місцю. Крім того, фільмування часто ведеться на невеликій ділянці поверхні, тоді як у реальному прибиранні доводиться працювати з більшими площами.

Що відбувається на практиці

У реальному житті використання пароочисника нерідко виявляється менш зручним, ніж здається за роликами. Перед початком прибирання пристрій потрібно заповнити водою та дочекатися нагріву. Під час роботи доводиться регулярно міняти насадки, протирати розм’якшений бруд ганчіркою і стежити, щоб поверхня не залишалася надто вологою.

Багато власників зазначають, що такі прилади справді добре підходять для окремих завдань — наприклад, для очищення швів між плиткою, духовки або важкодоступних місць. Але використовувати їх для регулярного прибирання всієї квартири виходить далеко не завжди: процес займає більше часу, ніж здається, і потребує певних зусиль.

В результаті пароочисник нерідко виявляється пристроєм, який активно використовують у перші тижні після покупки, а потім дістають лише зрідка.

Чому варто спробувати перед покупкою

Фахівці з побутової техніки все частіше радять спочатку протестувати пристрій. Один із варіантів — взяти пароочисник в оренду на кілька днів.

Так можна зрозуміти, наскільки прилад підходить саме для ваших завдань: чи зручно ним користуватися, чи вистачає потужності, і чи справді він допомагає у прибиранні конкретних поверхонь у будинку. Такий тест дозволяє уникнути ситуації, коли дорогий пристрій купують під враженням від відео, але майже не використовують.

В епоху соціальних мереж багато побутових гаджетів стають популярними завдяки ефектним роликам. Проте досвід реального використання може помітно відрізнятися від того, що показують в інтернеті. Саме тому перед покупкою іноді розумніше спочатку спробувати техніку у справі.

