"Дружба" в обмін на транзит: які товари Україна може перестати отримувати через Угорщину

Які наслідки матиме рішення Орбана щодо транзиту "Телеграфу" розповіла експертка

На тлі загострення відносин між Києвом та Будапештом очільник угорського уряду Віктор Орбан зробив чергову скандальну заяву. За його словами, Угорщина припинить транзит важливих для України вантажів своєю територією, доки не відновиться постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Таку заяву політик зробив в інтерв'ю державному радіо Kossuth у п'ятницю, 6 березня. Він додав, що "використовуватиме всі засоби", щоб досягти мети. "Телеграф" розбирався, про які товари йдеться.

Що треба знати:

Віктор Орбан зупинив постачання Україні пального та погрожує припинити транзит вантажів через Угорщину

Вимогою Будапешта є відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба"

Україна отримує через Угорщину низку товарів, зокрема лікарські засоби та харчові продукти

"Ми припинили постачання бензину до України, ми не будемо постачати дизельне пальне, а також ми припинимо постачання важливих для України вантажів, що проходять через Угорщину, доки не отримаємо схвалення українців на постачання нафти", — сказав Орбан.

"Телеграф" запитав в експертки з політики Угорщини в аналітичному центрі ADASTRA, адвокаційної менеджерки з євроінтеграції Центру прав людини ZMINA Анастасії Даців, чим саме погрожує прем’єр.

"Я думаю, передусім йдеться про транзит бензину та дизельного палива, а також електроенергії. Такі заяви не є новими й лунають від початку так званого "енергетичного диспуту" між двома країнами", – зазначила експертка.

Очільник угорського уряду заявив, що транзит бензину та дизелю вже призупинений, і залишилося лише постачання електроенергії з Угорщини в Україну, що, за його словами, також є питанням часу. Водночас саме ці три категорії товарів є найчутливішими, особливо з огляду на енергетичну ситуацію, в якій опинилася Україна через війну з Росією.

Серед інших товарів Даців назвала автомобільну продукцію, дроти та кабелі, лікарські засоби, сільськогосподарську продукцію, харчові продукти, вироби з пластмас, різноманітну промислову сировину та споживчі товари. Про це свідчать статистичні дані двосторонньої торгівлі.

"Водночас не варто недооцінювати і загальну важливість угорського кордону, який часто використовується українцями для виїзду до ЄС. Ускладнення ситуації — і вже наявні рекомендації уряду утриматися від поїздок до Угорщини — можуть вплинути на пасажиропотік", – додала експертка.

Нагадаємо, затримання Угорщиною авто "Ощадбанку" та вилучення фінансових активів, зокрема 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота, викликають багато питань. Зокрема: чи може це викликати дефіцит готівки в Україні, чому взагалі інкасатори були в Угорщині тощо.