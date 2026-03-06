"Ціни за 100 г будуть?" Українці наробили смішних мемів про нову вартість пального

Жартували й про перехід на більш дешевий транспорт

На тлі підвищення цін на пальне українці створили чимало дотепних мемів. Жартували не тільки про нові цінники з приміткою "за 100 г".

"Телеграф" зібрав найдотепніше жарти. Зауважимо, що підвищення вартості на бензин та інші види пального обумовлене загостренням ситуації на Близькому Сході.

Однією з найпоширеніших тем для мемів стало те, як заправки будуть вписувати у табло тризначні цифри. Адже вони мають здебільшого чотири віконця. Проте, на думку українців, АЗС ймовірніше можуть перейти на ціни за 100 г, як це роблять супермаркети. Цей маркетинговий трюк не тільки збільшує продажі, а й не лякає клієнтів. Адже є різниця купувати щось за 39 грн за 100 г, чи за 390 грн за кілограм.

Також жартували й про те, що наразі час переходити на більш дешевий транспорт, зокрема коней. Були й меми про те, що справжні чоловіки з підвищенням цін на пальне дарують коханим не 101 троянду, а 101 літр бензину.

Чималу кількість мемів створили з відомою бабусею, яка на відео голосно запитувала "Скільки?" За словами користувачів, саме так вони наразі поводяться на АЗС, коли їм озвучують вартість заправки.

Зауважимо, що, за даними порталу Мінфін, ціни на бензин у п’ятницю, 6 березня, коливаються від 65,80 до 72,31 гривні. Хоча ще 4 березня було від 62 до 70 гривень.

