Таємничий "будинок-замок" на розі двох вулиць: чим відома одна з найнезвичайніших споруд в Одесі

Особняк Крижанівського — одна з незвичайних архітектурних пам’яток Одеси

На перетині вулиць Маразліївської та вулиці Троїцької в Одесі стоїть незвичайний будинок, який здалеку нагадує замок. Будівля з виразними арками та декоративними елементами в неоготичному стилі привертає увагу перехожих уже майже два століття. За цей час особняк встиг змінити кількох власників, деякі з яких обіймали високі посади.

"Телеграф" розповідає історію цього будинку.

Особняк, який більш відомий як особняк Гудкова/Крижановського, був збудований у 1847 році за проєктом архітектора Франца Моранді. Спочатку особняк належав колезькому раднику Івану Гудкову. Пізніше він дослужився до чину статського радника. Гудков володів будинком до своєї смерті у 1882 році.

Літографія 1860-х років. Праворуч — будинок Гудкова. Фото: Wikipedia

Наступним власником будівлі на довгі роки став Петро Крижановський. Із 1880-х років і до початку 1910-х саме він був господарем цього особняка. У 1889 році Крижановський обіймав посаду колезького асесора, був заступником голови Одеського окружного суду. У середині 1890-х років Крижановського було обрано гласним Одеської міської думи та почесним мировим суддею міста. У 1897 році його обрали міським головою Одеси. На цій посаді він пропрацював вісім місяців. У 1905 році Крижановського знову обрали мером міста, але через масштабні заворушення він уже через п’ять місяців склав повноваження, а згодом відмовився і від посади гласного міської думи.

Особняк Гудкова/Крижановського. Фото: Archodessa.com

У будинку на Троїцькій Крижановський жив приблизно до 1909–1910 років. Після цього новим власником особняка став відомий в Одесі чоловік — купець першої гільдії Михайло Бліженський. Він славився своїм багатством і також був гласним міської думи.

Старовинна будівля і сьогодні зберігає безліч деталей минулого. Усередині збереглися кахляні печі, ліпнина на стелях, барельєфи з портретами перших власників, дерев’яні вхідні прорізи та віконні рами зі ставнями. Можна побачити металеві обрамлення з ініціалами власників і вхідний дворовий козирок із литими чавунними колонами. Водночас будинок потребує серйозної реконструкції.

Проект реконструкції будинку, 2019 рік. Фото: uc.od.ua

У 2020 році обговорювався проєкт надбудови над історичною будівлею сучасного скляного "куба" заввишки ще три поверхи та відкриття в будівлі готелю. Але цей проєкт відхилили. У березні 2026 року знову заговорили про реконструкцію особняка Крижановського, але з проектом ще не визначились.