На простій роботі з проживанням в горах можна більше заробити, ніж керуючи цілим магазином (порівняння вакансій)

Суттєво відрізняються навіть графіки

В Україні на ринку роботи можна зустріти чимало вакансії, де посада керівника не передбачає великої зарплати. Так, до прикладу, адміністратор комплексу у Ворохті отримує у двічі більше, ніж керівник магазину.

Про це свідчать оголошення на порталі з пошуку роботи. Зауважимо, що у вакансіях різні вимоги, умови роботи та обов'язки.

Скільки заробляє адміністратор комплексу в горах

Комплекс котеджів з трьох будинків шукає адміністратора. Роботодавець навіть може розглянути сімейну пару на посади, тобто працювати разом з коханим. Пропонують за роботу від 45 до 55 тисяч грн на місяць. При цьому графік роботи — 15/15 чи 30/30, тобто 15 днів працюєш — 15 відпочиваєш. Зазначено, що кількість змін можна обговорити.

Скільки заробляє адміністратор у Ворохті

За 45 тисяч у місяць треба:

Поселяти та виселяти гостей;

Готувати прості сніданки;

Прибирати будинки, готувати їх до заїзду гостей;

Підтримувати чистоту території (косити газону, прибирати доріжки, виносити сміття, прибирати снігу взимку тощо)

Доглядати за басейном і чанами.

Окрім чималої зарплати, працівникам пропонують безкоштовне проживання на території комплексу в горах.

Скільки заробляє керівник магазину

Згідно з оголошенням, керівник супермаркету "Дивоцін" на місяць отримує 25 тисяч грн. При цьому кількість обов'язків в рази вища за попередню вакансію, а оплата праці — нижча.

Скільки заробляє керівник супермаркету

Умови роботи:

Графік роботи 5/2 (вихідні субота та неділя);

Випробувальний термін 3 місяці;

Офіційне працевлаштування.

Що треба робити за 25 тисяч грн:

Організовувати безперебійну роботу магазину;

Контролювати виконання плану продажів;

Управляти персоналом;

Оформлювати щоденні та щомісячні звіти;

Організовувати та проводити інвентарізацію;

Рекламувати магазин в регіоні.

Виходить, що людина на керівній посаді в супермаркеті отримує майже у двічі менше, ніж адміністратор комплексу у Ворохті. При цьому обов'язки та графік сильно відрізняються.

