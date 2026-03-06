На простій роботі з проживанням в горах можна більше заробити, ніж керуючи цілим магазином (порівняння вакансій)
Суттєво відрізняються навіть графіки
В Україні на ринку роботи можна зустріти чимало вакансії, де посада керівника не передбачає великої зарплати. Так, до прикладу, адміністратор комплексу у Ворохті отримує у двічі більше, ніж керівник магазину.
Про це свідчать оголошення на порталі з пошуку роботи. Зауважимо, що у вакансіях різні вимоги, умови роботи та обов'язки.
Скільки заробляє адміністратор комплексу в горах
Комплекс котеджів з трьох будинків шукає адміністратора. Роботодавець навіть може розглянути сімейну пару на посади, тобто працювати разом з коханим. Пропонують за роботу від 45 до 55 тисяч грн на місяць. При цьому графік роботи — 15/15 чи 30/30, тобто 15 днів працюєш — 15 відпочиваєш. Зазначено, що кількість змін можна обговорити.
За 45 тисяч у місяць треба:
- Поселяти та виселяти гостей;
- Готувати прості сніданки;
- Прибирати будинки, готувати їх до заїзду гостей;
- Підтримувати чистоту території (косити газону, прибирати доріжки, виносити сміття, прибирати снігу взимку тощо)
- Доглядати за басейном і чанами.
Окрім чималої зарплати, працівникам пропонують безкоштовне проживання на території комплексу в горах.
Скільки заробляє керівник магазину
Згідно з оголошенням, керівник супермаркету "Дивоцін" на місяць отримує 25 тисяч грн. При цьому кількість обов'язків в рази вища за попередню вакансію, а оплата праці — нижча.
Умови роботи:
- Графік роботи 5/2 (вихідні субота та неділя);
- Випробувальний термін 3 місяці;
- Офіційне працевлаштування.
Що треба робити за 25 тисяч грн:
- Організовувати безперебійну роботу магазину;
- Контролювати виконання плану продажів;
- Управляти персоналом;
- Оформлювати щоденні та щомісячні звіти;
- Організовувати та проводити інвентарізацію;
- Рекламувати магазин в регіоні.
Виходить, що людина на керівній посаді в супермаркеті отримує майже у двічі менше, ніж адміністратор комплексу у Ворохті. При цьому обов'язки та графік сильно відрізняються.
