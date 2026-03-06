Купа руїн та пусті вулиці. Як виглядає Дружківка, яку відвідав Зеленський (фото)

Президент наголосив, що утримувати східний фронт зараз дуже важливо

Президент України Володимир Зеленський відвідав прифронтове місто Донецької області Дружківку. Він відзначив бійців нагородами та дізнався про оперативний стан на цій ділянці.

Як зазначив український лідер, 6 березня він побував на пункті управління 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Зауважимо, що Дружківка всього в 13 км від лінії бойового зіткнення.

"Поспілкувалися з нашими захисниками про оборону Костянтинівки, дії ворога, забезпечення потреб бригади. Всі питання опрацюємо. Відзначив бійців державними нагородами", — додав Зеленський.

Дружківка на карті. Дані: DeepState

Зеленський відвідав Дружківку. Фото: "Фейсбук" президента

Зеленський нагородив військового. Фото: "Фейсбук" президента

Він наголосив, що тримати наразі фронт, а особливо схід України, важливо, адже це матиме свій вплив на переговорах з Росією. Зокрема й на територіальне питання, яке залишається найважчою частиною мирної угоди.

Як виглядає Дружківка зараз

Лише кілька днів назад кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов відвідував Дружківку. На фото він показав, що місто дедалі більше перетворюється на руїни та канонада ворога не замовкає ні на день.

Зруйнованний будинок у Дружківці. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Зруйнована багатоповерхівка у Дружківці. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

У місті й досі залишаються люди, хоча вулиці здебільшого пусті. Багатоповерхівок та приватних будинків, частково чи повністю зруйнованих, з кожним днем стає більше. На дорогах вирви від снарядів, уламки та антидронова сітка для захисту пересування.

Дорога у Дружківці з антидроновою сіткою. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Вирва після удару Росії в Дружківці. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наразі місто в 13 км від лінії фронту, люди, які залишились, виживають, адже ні водопостачання, ні регулярного світла вже давно немає. Майже на кожній вулиці, особливо в центральних районах, є згорілі авто, які атакували дрони.

Згоріле авто на дорозі в Дружківці. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Згоріле авто на дорозі в Дружківці. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Майже безлюдні вулиці Дружківки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Додамо, що Дружківка — місто в Краматорському районі Донецької області, розташоване на річках Казенний та Кривий Торець. До повномасштабної війни місто було промисловим центром із розвиненим машинобудуванням. Дружківка входить до Краматорської агломерації, має розвинену інфраструктуру та є важливим залізничним вузлом.

