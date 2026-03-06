Бензин може коштувати понад 80 грн: Трамп може змінити ситуацію, але не всі кроки вигідні Україні

Скільки коштує бензин і як зміняться ціни на АЗС, може визначити політика президента США Дональда Трампа

Вартість бензину зростає на очах. Через конфлікт на Близькому Сході та невідомість, скільки буде тривати операція США та чи буде Ормузька протока безпечною, ціни наразі ростимуть. Та американському президенту Дональду Трампу не вигідна висока вартість.

Що потрібно знати:

Для Трампа дорогий бензин політично невигідний

Один зі сценаріїв — часткове послаблення санкцій на перевезення російської нафти для стабілізації ринку

У разі різкого стрибка цін на нафту до приблизно 110 доларів за барель бензин і дизель можуть подорожчати до 78–83 грн за літр

Трампу треба зупинити зростання цін на бензин

Як пояснив "Телеграфу" директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в матеріалі "Бензин дорожчає не тільки через Іран. Три сценарії того, що буде далі", у Трампа цьогоріч вибори (йдеться про проміжні вибори до Конгресу, — ред.), а "для американців дорогий бензин — це вирок будь-якому політику". Наразі ж в США бензин теж подорожчав — на 8% за тиждень. Трамп вже заявив про воєнізовану охорону для танкерів.

Три сценарії розвитку цін на бензин у світі

Про дії американського президента говорить і паливний експерт Леонід Косянчук. Він наголошує, що ціни нормалізуються, якщо все швидко закінчиться або Трамп налагодить прохід через протоку. Якщо ситуація затягнеться — сценарій інший.

"Якщо все затягнеться на місяці — це може призвести до світової паливної кризи. Через Ормузьку протоку проходить понад 20% світової нафти і третина скрапленого природного газу", — акцентує експерт.

Ще одна можливість — більш неочікувана та зіграє на руку Росії. Трамп може зняти санкції з російських нафтових перевезень, щоб наповнити ринок.

Чи може США повернути російську нафту на ринок

Зазначимо, що США вже частково пішли на такий крок — в обмеженому режимі. Мінфін США на 30 днів дозволив індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту. Щоправда, це стосується тільки нафти, що вже застрягла в морі. Це не принесе значної вигоди Росії, каже американський міністр фінансів Скотт Бессет та додає: "Індія є важливим партнером Сполучених Штатів, і ми повністю очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти. Цей тимчасовий захід має зменшити тиск, спричинений спробами Ірану взяти світовий енергетичний ринок у заручники".

Скільки може коштувати пальне в Україні

За прогнозом геоекономічного експерта Олега Саркіца, ціни ще можуть відкотитися на рівень січня 2026 року — для цього нафта Brent має повернутися до приблизно 70 дол./бар.

Три сценаріх розвитку цін на пальне

Якщо вона коштуватиме 85 дол./бар. — А-95 і дизель залишаться в зоні 70-75 грн/л, LPG — близько 43 грн/л, а при різкому зростанні ціни — Brent ~110 дол./бар., бензин і дизель можуть коштувати до 78-83 грн/л. Зазначимо, станом на 6 березня ціна нафти 80,60 доларів за барель.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через конфлікт на Близькому Сході, росте не тільки ціна бензину, а й природного газу. Це може відбитися на цінах для українських споживачів — від продуктів до інших товарів.