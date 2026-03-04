Можна зекономити до 13 гривень на літрі: які ціни на бензин і де дешевше заправитися 4 березня в Україні

Паливо дорожчає щодня

У березні ціни на пальне на автозаправних станціях України зростають буквально на очах. Бензин, дизель та автогаз подорожчали на кілька гривень за літр за останні дні на тлі напружених подій, що відбуваються на Близькому Сході. Тому водіям важливо знати, де вигідніше заправитися.

Що потрібно знати:

Ціни у цьому матеріалі щодня оновлюються на актуальні

Вартість бензину може значно відрізнятись на різних АЗС країни

Здорожчання палива відбувається вже кілька днів поспіль

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про актуальні ціни на паливо на заправках. Ці дані показують, наскільки відчутно подорожчав бензин на АЗС країни після нового сплеску світових цін на нафту та тиск зовнішніх факторів на ринок палива.

Актуальні дані показують, що вартість палива відрізняється в залежності від розташування та конкуренції на ринку. Зазначимо, що залежно від заправки можна зекономити 8 грн на 95+, 5 грн на 95, 13 грн на 92, майже 10 грн на дизелі, 5 грн на газі.

4 березня

Середні ціни по Україні

За даними порталу Мінфін, ціни на бензин сьогодні, 4 березня, коливаються від 62 до майже 70 гривень.

Середні ціни по заправках:

По областях України

Ціни на бензин в ОККО

Ціни на бензин у WOG

Ціни на бензин в SOCAR

Бензин NANO 100 — 80,99 грн

Бензин NANO 95 — 74,99 грн

Бензин А-95 — 70,99 грн

ДП NANO Extro — 75,99 грн

ДП NANO — 70,99 грн

Газ — 40,98 грн

Ціни на бензин в "Укрнафта"

Бензин 98 (Energy) — 76,99 грн

Бензин 95 (Energy) — 70,99 грн

Бензин 95 — 67,99 грн

Бензин 92 — 63,99 грн

ДП (Energy) — 71,99 грн

ДП — 67,99 грн

Газ — 40,99

Ціни на бензин у Grand Petrol

Ціни на бензин в UPG

Що сталося з цінами

На тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану та ударів Ірану по інших країнах Близького Сходу танкери з нафтою не могли проходити безпечно Ормузьку протоку. Нафта почала дорожчати, а українські ціни на всі види палива йти вгору.

Ринок нафти реагує наперед: трейдери підвищують ціни на ф’ючерси, що відбивається на роздрібній ціні палива.

Україна закуповує нафту та нафтопродукти на світовому ринку, і зростання ціни Brent безпосередньо збільшує вартість літра бензину на АЗС. Навіть у тому випадку, якщо локальні заправки і не стикаються з дефіцитом, вони змушені підвищувати ціни, щоб покрити дорожчий імпорт.

Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн у коментарі "Телеграфу" пояснив, що частина компаній вирішила призупинити оптовий продаж і притримати ресурс до розуміння подальших поставок. Крім того, трейдери побоюються можливого ажіотажного попиту: за відсутності значних запасів різкий наплив автомобілістів може спричинити швидке спустошення АЗС. Саме тому багато мереж вирішили оперативно скоригувати цінники.

"Головна рекомендація — не панікувати. Палива більш ніж достатньо. А по ціні, я впевнений, що ми незабаром говоритимемо про те, як вона знизиться. Все залежатиме від того, що відбуватиметься на Близькому Сході", — говорить Куюн.

Прогнози

У коментарі "Телеграфу" аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко сказав, що ціна палива найближчими тижнями залежить від тривалості бойових дій і роботи танкерів у Перській затоці: при нормалізації поставок вартість може навіть опуститися нижче рівня до початку конфлікту.

Альтернативні маршрути знаходяться протягом тижня, а постачання цих маршрутів знаходжу відбувається протягом двох тижнів. Тому, приблизно 15 березня очікується логічне зниження цін.

Президент британської асоціації автомобілістів AA Едмунд Кінг не виключає різкого зростання цін. За його словами, "хвилювання та бомбардування на Близькому Сході, безперечно, стануть каталізатором порушення глобального розподілу нафти". Ще 1 березня він попередив, що у найближчі 10-12 днів на заправках можуть з’явитися рекордні ціни.

Політолог Тарас Загородній наголосив, що на динаміку цін впливає курс гривні по відношенню до долара, якщо національна валюта дешевшає, то бензин стане дорожчим. Зазначимо, що це обумовлено тим, що в Україні імпортний бензин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на нафту підскочили через конфлікт в Ірані. Як це вплине на Україну і що може подорожчати.