Лідер Ірану Хаменеї став першою людиною, вбитою ракетою з космосу? ЗМІ дізнались цікаві деталі

Цю операцію Ізраїль назвав "Епічна лють"

Іранського лідера Алі Хаменеї ліквідували ракетою з космосу. Від вибуху загинуло понад 40 посадовців та наближених до аятоли людей.

Що треба знати:

Ізраїль ретельно спланував ліквідацію лідера Ірану

Ракета, яку використали для атаки, розроблялась не як бойова

Внаслідок ударів у Тегерані загинули дочка, онука, невістка та зять аятоли

Про це повідомляє The New York Post. За даними газети, Ізраїль та США для здійснення операції використали ракету "Блакитний горобець".

Як розповідають ізраїльські джерела, удар був настільки сильним, що уламки знайшли далеко за межами зони ураження. Бійці використали потужну балістичну ракету, яка спочатку досягла космосу, а звідти впала на зазначений пункт та вибухнула. Такий спосіб ліквідації лідера країни став один з перших в історії.

"Блакитний горобець" – ракета, яка може пролетіти 1240 миль (майже 2 тисячі км — ред.) і залишати атмосферу Землі перед падінням, була використана Ізраїлем під час операції "Епічна лють", в результаті якої загинули Хаменеї та його соратники", — йдеться у матеріалі.

Ізраїльський винищувач F-15

Зазначається, що операція з ліквідації лідера Ірану була ретельно спланованою, а рівень розвідки, який допоміг її здійснити, вражає. Адже за кілька хвилин до удару ЦАХАЛ отримав свіжі фото, як Хаменеї та його соратники повертаються на вечерю в Шабат.

Для ліквідації аятоли ізраїльським бійцям довелось навіть проникнути в іранську штаб-квартиру. Ба більше, розвідувальне агентство Ізраїлю змогло відстежувати, де розміщувалися охоронці високопоставлених керівників режиму, коли вони прибули до комплексу Хаменеї.

Відомо, що спочатку атака планувалась на ніч, але графік змінили, аби скористатись ранковою зустріччю високопосадовців Тегерана.

"Ізраїльські винищувачі F-15 та інші літаки були розгорнуті близько 7:30 ранку за іранським часом, а приблизно через дві години літаки випустили 30 ракет, включаючи "Блакитні горобці", по центру комплексу аятоли", — пише видання.

До того ж від вибуху загинув не тільки Хаменеї, а понад 40 наближених осіб та іранських чиновників. Також внаслідок ударів у Тегерані загинули дочка, онука, невістка та зять аятоли.

Що відомо про ракету "Блакитний горобець"

"Блакитний горобець" (Blue Sparrow) — це частина серії ракет повітряного базування Ізраїлю, розроблених для імітації ракет "Скад" СРСР. Запуски відбувається з винищувачів, а ракети-прискорювачі виводять їх у космос, так ракети можуть зависати над цільовою метою.

Траєкторія польоту ракети "Блакитний горобець"

Ця ракета має високу швидкість, траєкторію, яка імітує бойові ракети. Цікаво, що спочатку вона не розроблялась як бойова ракета, а лише як навчальна, зокрема для тестування ефективності ППО.

