Усього кілька годин без світла: де діють графіки 7 березня в Україні
Читать на русском
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. У суботу, 7 березня, у частині областей України будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Київ
Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:
- Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
- Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.
Київська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Полтавська область
Сумська область
Чернігівська область
Харківська область
