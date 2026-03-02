Не лише війна в Ірані: що ще впливає на ціну бензину в Україні та чи буде вона рости

Чого чекати українським водіям — прогноз експерта

В Україні можуть зрости ціни на бензин не тільки безпосередньо через військові дії в Ірані. На вартість пального може вплинути і курс гривні до долара. Проте є й інший можливий сценарій — здешевшання пального.

Що потрібно знати:

Сильного стрибка цін через події навколо Іран у короткостроковій перспективі не прогнозують

Оскільки пальне в Україні переважно імпортне, то курс гривні до долара впливає на ціну на АЗС

У разі послаблення долара можливий і зворотний ефект — здешевшання імпортного пального

Про це "Телеграфу" розповів політолог Тарас Загородній. Він наголосив — сильного здорожчання через події в Ірані очікувати не варто, адже ризики війни були закладені в ціну вже близько двох тижнів. Оскільки переривати експорт нафти не планують, як зазначає Загородній, ціни не мають сильно підскочити в короткостроковій перспективі.

"Це залежить від того, настільки затягнеться війна та чи буде блокада цієї протоки (йдеться про Ормузьку протоку — ред.) Я все ж таки схиляюсь до того, що нафта повернеться в період 60-70 доларів за барель, тобто це буде вищий цінник, який зараз у нас є", — зазначає експерт.

Він також додав, що на динаміку цін впливає курс гривні до долара, якщо національна валюта дешевшає, то бензин стане дорожче. Зазначимо, що це спричинено тим, що в Україні бензин імпортний.

Проте ціна на бензин може і впасти. Загородній пояснив, що наразі політика США запустила певний тренд, щоб підвищити конкурентоспроможність американських товарів. "Зараз політика адміністрації Трампа веде до того, щоб долар девальвував (падав, — ред.) відносно інших валют. Відповідно, якщо долар слабшатиме щодо інших валют, ціни на імпорт, наприклад на паливо, можуть знижуватися", — зауважив Загородній та зазначив, що коли це станеться важко спрогнозувати.

Раніше "Телеграф" пояснював, як війна в Ірані впливає на ціни на бензин в Україні. Зазначимо, що всі країни, які залучені до конфлікту видобувають нафту.