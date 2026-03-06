Орбан пішов ва-банк? В Угорщині затримали українських інкасаторів — після "розшаркувань" із Москвою

Фактично, Угорщина бере заручників та краде гроші, — МЗС України

"Ощадбанк" заявив, що 5 березня влада Угорщини безпідставно затримала два автомобілі їхньої інкасаторської служби та сімох співробітників бригади інкасації. Це сталося в ході регулярного перевезення валюти та банківських металів між "Райффазен банк" Австрія та "Ощадбанк" Україна.

Що треба знати:

Інкасаторів та кошти затримали під час одного з регулярних рейсів

МЗС України заявило, що фактично Угорщина взяла заручників та викрала гроші

Місцеперебування викрадених інкасаторів поки невідомо

Про це заявили у пресслужбі "Ощадбанку". Там уточнили, що у затриманих автомобілях було 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота. За даними GPS-сигналом викрадені авто перебували у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини.

Місце перебування співробітників Ощадбанку наразі невідоме, — йдеться у повідомленні

В МЗС України заявили про захоплення українців у заручники

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив інцидент. Він написав, що написав, що семеро громадян України в Угорщині були захоплені у заручники.

Причини, а також їхній поточний стан здоров'я та можливість зв'язку з ними досі невідомі … Фактично, йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні оголошував пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет, — наголосив міністр

МЗС України надіслало офіційну ноту з вимогою негайного звільнення наших громадян. Також відомство звернемося до Європейського Союзу з проханням надати чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини.

Угорщина може діяти за вказівкою Москви

У коментарях звернули увагу, що Угорщина затримала українських інкасаторів одразу після того, як міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повернувся з Москви. Він їздив туди нібито для проведення переговорів щодо енергетичної безпеки Угорщини, заявляв Сійярто.

Цілком випадково, що Угорщина розпочала прямі напади на громадян України після повернення міністра закордонних справ з Москви, — іронізують у коментарях

Петер Сійярто у Москві

Хто такі інкасатори та що вони робили в Угорщині

Інкасатори — це працівники банку або охоронної служби, які забезпечують перевезення та охорону грошової готівки, цінностей і банківських металів між фінансовими установами та їхніми клієнтами. Вони можуть діяти як всередині країни, так і в інших державах.

Автомобіль інкасації "Ощадбанку"

В Угорщині інкасатори "Ощадбанку" здійснювали планове перевезення готівкової валюти та банківських металів між Raiffeisen Bank International (Австрія) та українським державним "Ощадбанком". Оскільки Україна закуповує валюту в європейських банках-партнерах, її потрібно фізично доставити в країну. Угорщина в цьому маршруті — основний транзитний шлях з Австрії до України.

Такі рейси є регулярними. Банки ввозять в Україну готівкові долари та євро.

Як повідомляв "Телеграф", прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив силою відновити роботу нафтопроводу "Дружба" в Україні. Президент Володимир Зеленський не залишився осторонь і також висловився щодо представника уряду країни-сусідки.