Що буде з курсом та готівкою в Україні після дій Угорщини з "Ощадбанком". Експерти зробили прогноз

Києву слід оминати Будапешт на шляху до державного кордону

Затримання Угорщиною авто "Ощадбанку" та вилучення фінансових активів, зокрема 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота, викликають багато питань. Зокрема: чи може це викликати дефіцит готівки в Україні, чому взагалі інкасатори були в Угорщині тощо.

Що треба знати:

Обсяг готівки, яку вилучив Будапешт, — це десь 10% усієї готівкової валюти завезеної в Україну у січні

Дії Угорщини не можуть вплинути на курс валют, однак без наслідків не залишаться

Україна не в тому положенні зараз, аби мати бодай якісь конфлікти з країнами Європи

"Телеграф" звернувся до економістів та експертів, аби отримати відповіді. Зауважимо, що вони називають дії Будапешта пограбуванням.

Чому авто "Ощадбанку" опинилось в Угорщині та наскільки поширена практика привезення готівки з-за кордону

Як зазначив у коментарі "Телеграфу" економіст, ексчлен ради НБУ Віталій Шапран, практика привезення в Україну готівки та золота з інших країн не просто поширена, вона регулярна.

"До масштабної війни, готівку у ВКВ (вільній конвертованій валюті — ред.) та золото завозили через Бориспіль повітряним шляхом. Після повномасштабної почали завозити з країн ЄС. Зазвичай в Австрії банки пропонують вигідні умови купівлі готівки і золота за безготівкову ВКВ, тому нічого дивного немає, що в Україну з Австрії завозили валютну готівку і золото", — пояснює економіст.

Віталій Шапран. Фото: "Фейсбук"

Він додає, що не тільки "Ощадбанк", а й інші банки практикують такі операції регулярно для задоволення попиту населення на готівковому валютному ринку.

Гроші, які вилучила Угорщина в "Ощадбанку"

Дмитро Олексієнко, виконавчий директор Ліги аудиторів України, пояснює, що доставка готівки та золота саме з Австрії повʼязана з контрактом між "Ощадбанком" та Raiffeisen Bank, в рамках якого перевозили кошти.

"Головний офіс Raiffeisen Bank знаходиться у Австрії, тому звідти і відбувалася доставка. Раніше такі перевезення робились літаками, але після повномасштабного вторгнення використовується автомобільний транспорт", — каже експерт.

Дмитро Олексієнко. Фото: "Фейсбук"

Чи може виникнути дефіцит готівки в українських банках через затримання в Угорщині

Шапран заспокоює: "Обсяг замалий навіть для нашого тижневого обороту, тому дефіцит я виключаю. Звісно погано, що таке затримання відбулось як раз на фоні пожвавлення попиту на ВКВ на валютному ринку в Україні через війну в Ірані. Втім негативний вплив буде ймовірніше психологічним".

Схожу думку висловив й Олексієнко. За його словами, сумарно кошти, які забрала Угорщина, — це десь 10% усієї готівкової валюти завезеної в Україну у січні. Тобто обсяги навряд чи позначаться на роботі банків, дефіциту готівки не буде.

Гроші, які вилучила Угорщина в "Ощадбанку"

Чи може Україна змінити маршрути отримання готівки та чи подорожчає доставка валюти

Економіст Шапран переконаний, що Києву взагалі слід уникати Угорщини на шляху до державного кордону. А альтернативні шляхи є навіть без залучення літаків.

"Те що зробив режим Орбана – це звичайний бандитизм в чистій формі. Звинувачення у відмивання грошей з боку угорців є нікчемними і лише формальним привидом для грабунку. Сподіваюсь ця поведінка приверне увагу чиновників Єврокомісії", — каже ексчлен ради НБУ.

Олексієнко наводить конкретні маршрути, які оминають Угорщину, зокрема Словаччина чи Польща. При цьому їхня зміна ніяк не вплине на кількість готівкової валюти чи курс гривні.

"Основний ризик цієї ситуації політичний, пряма конфронтація з країною ЄС, це зовсім не те, що зараз потрібно Україні. Через дії Угорщини під загрозою не лише 90 млн доларів США (еквівалент коштів, що перевозилися), а й 90 млрд євро Європейського кредиту, якій наразі блокує Будапешт. Цю проблему треба вирішувати негайно, шукати компроміс та налагоджувати взаємовідносини. Україна зараз не в тій ситуації, щоб дозволити собі конфлікти з країнами ЄС, навіть такими, як Угорщина", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні відреагували на захоплення інкасаторів в Угорщині.