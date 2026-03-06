"Пивна гавань", магазин ковбаси і не тільки: українці висміяли найдивніші відділення Meest

Подекуди забирання посилки перетворюється на квест

Чимало українців, які хоч раз робили замовлення з китайських сайтів чи інших порталів, стикались з доставкою Meest. На тлі цього у мережі вже з'явилось жартівливе відео.

Адже посилки Meest приходять буквально у будь-які точки. Як зазначила авторка відео у Тік Ток, це дійсно можуть бути не тільки продуктові магазини типу "Сільпо" чи "Варус", а пивні, салони ритуальних послуг та навіть кіоски з цигарками.

Саме тому досить часто отримання посилки може перетворитись на справжній квест. Здебільшого знайти "відділення" Meest без додатку важко, а тим паче, коли посилку відправили у якийсь магазин у місті. До слова, трапляється це часто.

У коментарях українці розповідали про свій досвід отримання посилок через Meest. Комусь треба було йти у медичний коледж, іншому у зоомагазин. Бували випадки, коли клієнти допомагали продавцю знайти свою посилку. Люди писали:

У мене Meest у продуктовому магазині навпроти дому.

У мене було в зоомагазині в Богом забутому місці.

Я коли бачу, що доставка тільки від Meest, розумію, що мені не так вже й потрібно це замовлення.

Та офігенно. Коли б іще шукали посилку разом з продавчинею в підсобці у ящику з пачками "Мівіни".

У нас в одному місці відділення знаходиться в медичному коледжі, в якому я вчилась….

Ломбард, зоомагазин, секонд і далі за списком.

У мене традиційний "Пивна гавань" або магазин ковбаси.

Для довідки

Meest — це міжнародна поштово-логістична група компаній, яка забезпечує доставку посилок та товарів по Україні з Європи, США, Канади та Китаю. Зазвичай окремих відділень пошта немає, вони розміщуються у різних магазинах і видають їх звичайні продавці.

