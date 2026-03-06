"Пивна гавань", магазин ковбаси і не тільки: українці висміяли найдивніші відділення Meest
Подекуди забирання посилки перетворюється на квест
Чимало українців, які хоч раз робили замовлення з китайських сайтів чи інших порталів, стикались з доставкою Meest. На тлі цього у мережі вже з'явилось жартівливе відео.
Адже посилки Meest приходять буквально у будь-які точки. Як зазначила авторка відео у Тік Ток, це дійсно можуть бути не тільки продуктові магазини типу "Сільпо" чи "Варус", а пивні, салони ритуальних послуг та навіть кіоски з цигарками.
Саме тому досить часто отримання посилки може перетворитись на справжній квест. Здебільшого знайти "відділення" Meest без додатку важко, а тим паче, коли посилку відправили у якийсь магазин у місті. До слова, трапляється це часто.
У коментарях українці розповідали про свій досвід отримання посилок через Meest. Комусь треба було йти у медичний коледж, іншому у зоомагазин. Бували випадки, коли клієнти допомагали продавцю знайти свою посилку. Люди писали:
- У мене Meest у продуктовому магазині навпроти дому.
- У мене було в зоомагазині в Богом забутому місці.
- Я коли бачу, що доставка тільки від Meest, розумію, що мені не так вже й потрібно це замовлення.
- Та офігенно. Коли б іще шукали посилку разом з продавчинею в підсобці у ящику з пачками "Мівіни".
- У нас в одному місці відділення знаходиться в медичному коледжі, в якому я вчилась….
- Ломбард, зоомагазин, секонд і далі за списком.
- У мене традиційний "Пивна гавань" або магазин ковбаси.
Для довідки
Meest — це міжнародна поштово-логістична група компаній, яка забезпечує доставку посилок та товарів по Україні з Європи, США, Канади та Китаю. Зазвичай окремих відділень пошта немає, вони розміщуються у різних магазинах і видають їх звичайні продавці.
