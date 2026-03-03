Рус

Нафта ще в дорозі, а ціни вже виросли: що відбувається на АЗС та як реагують українці

Галина Михайлова
Заправка Новина оновлена 03 березня 2026, 11:51
Заправка. Фото Freepik

Ціни на бензин і дизель в Україні зросли на тлі загострення ситуації на Близькому Сході

Бензин в Україні почав дорожчати, попри те, що війна в Ірані не могла вплинути на ціну вже придбаного палива. На АЗС різні види пального додали +2-3 грн до вартості. Українці в мережі обурюються такій ситуації та жартують над нею.

Що з цінами на бензин

На тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану та ударів Ірану по інших країнах Близького Сходу танкери з нафтою не могли проходити безпечно Ормузьку протоку. Нафта почала дорожчати, а українські ціни на всі види палива — повзти вгору.

Зміни цін палива на 2 березня
Зміни цін палива на 2 березня

Новий день полегшення не приніс. За ніч вартість пального підскочила ще на кілька гривень.

Ціни на пальне в Україні, приклад зростання в березні
В соцмережах показують динаміку цін/ Скріншот з тредсу

Наразі в мережах ОККО та UPG за літр 95 бензину просять:

  • UPG А-95 — 65,83 грн, upg95 — 68,83 грн
  • ОККО 95 євро — 68,99 грн, 95 pulls — 71,99 грн.
Ціни на пальне UPG
Ціни на пальне UPG
Ціни на пальне ОККО
Ціни на пальне ОККО

Українці обурені здорожчанням пального

Різке та невмотивоване зростання вартості пального викликало незадоволення українців. Вони вважають, що мережі вирішили "нажитися на подіях в Ірані" та закликають Антимонопольний комітет "прокинутися та втрутитися в ситуацію".

Ситуація спостерігається не на одній АЗС, а в кількох мережах. "Підкажіть, як так виходить, що барель нафти подорожчав тільки вранці, а бензин уже ввечері того ж дня з новим цінником? Ви що, напряму до свердловини під'єднані? Чи це все ж таки старий добрий жанр під назвою "спекуляція на запасах"? — пише один з користувачів.

Дописи в тредсі про здорожчання бензину
Дописи в тредсі про здорожчання бензину/ Скріншот

Бензин дорожчає, а українці жартують

Не обійшлося і без жартів про дорожнечу бензину. Україні просять порекомендувати хороший велосипед чи самокат. Також питають, до чого готуватися та що купляти — бензин, біткойни чи яйця?

Жарти в тредсі про здорожчання бензину
Жарти в тредсі про здорожчання бензину/ Скріншот

Жартома також пропонують брати бензин за рольову модель, адже він рухається тільки вперед: "Нафта дешевшає — бензин дорожчає, нафта дорожчає — бензин дорожчає, нафта нічого не робить — бензин дорожчає…. будь як бензин".

Жарт в тредсі про здорожчання бензину
Жарт в тредсі про здорожчання бензину/ Скріншот
Мем про здорожчання бензину на АЗС
Мем про здорожчання бензину на АЗС / GONI Мемаси

Раніше "Телеграф" пояснював, як ціна на нафту і блокування Ормузької протоки пов'язані зі зростанням вартості пального в Україні. Проте експерти зазначали — до того, як в Україну потрапить бензин зроблений із дорожчої нафти мине понад місяць.

