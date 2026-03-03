Нафта ще в дорозі, а ціни вже виросли: що відбувається на АЗС та як реагують українці

Ціни на бензин і дизель в Україні зросли на тлі загострення ситуації на Близькому Сході

Бензин в Україні почав дорожчати, попри те, що війна в Ірані не могла вплинути на ціну вже придбаного палива. На АЗС різні види пального додали +2-3 грн до вартості. Українці в мережі обурюються такій ситуації та жартують над нею.

Що з цінами на бензин

На тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану та ударів Ірану по інших країнах Близького Сходу танкери з нафтою не могли проходити безпечно Ормузьку протоку. Нафта почала дорожчати, а українські ціни на всі види палива — повзти вгору.

Зміни цін палива на 2 березня

Новий день полегшення не приніс. За ніч вартість пального підскочила ще на кілька гривень.

В соцмережах показують динаміку цін/ Скріншот з тредсу

Наразі в мережах ОККО та UPG за літр 95 бензину просять:

UPG А-95 — 65,83 грн, upg95 — 68,83 грн

А-95 — 65,83 грн, upg95 — 68,83 грн ОККО 95 євро — 68,99 грн, 95 pulls — 71,99 грн.

Ціни на пальне UPG

Ціни на пальне ОККО

Українці обурені здорожчанням пального

Різке та невмотивоване зростання вартості пального викликало незадоволення українців. Вони вважають, що мережі вирішили "нажитися на подіях в Ірані" та закликають Антимонопольний комітет "прокинутися та втрутитися в ситуацію".

Ситуація спостерігається не на одній АЗС, а в кількох мережах. "Підкажіть, як так виходить, що барель нафти подорожчав тільки вранці, а бензин уже ввечері того ж дня з новим цінником? Ви що, напряму до свердловини під'єднані? Чи це все ж таки старий добрий жанр під назвою "спекуляція на запасах"? — пише один з користувачів.

Дописи в тредсі про здорожчання бензину/ Скріншот

Бензин дорожчає, а українці жартують

Не обійшлося і без жартів про дорожнечу бензину. Україні просять порекомендувати хороший велосипед чи самокат. Також питають, до чого готуватися та що купляти — бензин, біткойни чи яйця?

Жарти в тредсі про здорожчання бензину/ Скріншот

Жартома також пропонують брати бензин за рольову модель, адже він рухається тільки вперед: "Нафта дешевшає — бензин дорожчає, нафта дорожчає — бензин дорожчає, нафта нічого не робить — бензин дорожчає…. будь як бензин".

Жарт в тредсі про здорожчання бензину/ Скріншот

Мем про здорожчання бензину на АЗС / GONI Мемаси

Раніше "Телеграф" пояснював, як ціна на нафту і блокування Ормузької протоки пов'язані зі зростанням вартості пального в Україні. Проте експерти зазначали — до того, як в Україну потрапить бензин зроблений із дорожчої нафти мине понад місяць.