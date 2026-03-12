"Шахтар" покарав поляків за Бандеру та УПА: Гірники забили фантастичний гол (відео)

Гірники здобули важливу перемогу

У четвер, 12 березня, "Шахтар" зіграв перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти "Леха". Зустріч відбулася у Познані (Польща).

Що потрібно знати

"Шахтар" переміг "Лех" у Польщі

Ультрас "Леха" скандували нецензурні гасла про УПА та Степана Бандеру

Гра-відповідь пройде 19 березня

На переможця "дуелі" чекає "Алкмаар"/"Спарта"

Поєдинок, що проходив на стадіоні "Познань", завершився з рахунком 1:3 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".

Господарі з перших хвилин заволоділи ініціативою та створили кілька напівмоментів біля воріт Гірників, щоправда, до ударів із близької дистанції не доходило. Донеччани витримали стартову активність суперника, після чого заволоділи м’ячем. Позиційні атаки Гірникам відверто не вдавалися, а ось одна вдала контратака призвела до гола. На 36-й хвилині Кауан Еліас феноменально виграв м’яч на чужій половині поля, а потім відправив у відрив Марлона Гомеса. Бразилець вийшов віч-на-віч і переграв кіпера в ближньому бою.

На початку другого тайму Гірники подвоїли свою перевагу. Після серії рикошетів у чужому штрафному майданчику Невертон опинився з м’ячем фактично перед порожніми воротами, після чого вразив ворота між ніг кіперу. У середині тайму "Лех" відіграв один м'яч завдяки голу Мікаеля Ішака, який зблизька замкнув простріл партнера. Проте крапку у грі поставив "Шахтар" — на 85-й хвилині Ісаке забив гол-шедевр!

"Лех" – "Шахтар" – 1:3

Голи: Ішак (70) – Марлон Гомес (36), Невертон (48), Ісаке (83)

Попередження: Голізаде (57), Мілич (84) – Марлон Гомес (37), Бондар (72), Невертон (74), Ізакі (90)

"Лех": Мрозек, Гургуль (Жоау Моутінью, 61), Мілич, Монька, Перейра, Козубаль, Родрігес (Аньєро, 83), Бенгтссон (Оума, 46), Пальма (Ісмахіл, 61), Голізаде (Волемарк, 61), Ішак.

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Марлон Сантос, Бондар, Тобіас, Криськів (Марлон Гомес, 27; Назарина, 74), Невертон (Ісаке, 74), Аліссон (Феррейра, 74), Педріньйо (Проспер Оба, 89), Очеретько, Еліас.

Статистика матчу "Лех" - "Шахтар"

Зазначимо, без скандалу не обійшлося. Ультрас "Леха" скандували нецензурні гасла з трибун. "Ї***и УПА та Бандеру", – лунало з фанатського сектору польського клубу.

Повний відеоогляд матчу "Лех" — "Шахтар" буде доступний тут пізніше.

Гра-відповідь пройде в Кракові. Переможець 2-матчевого протистояння вийде у чвертьфінал Ліги конференцій, де зіграє з переможцем пари "Алкмар" (Нідерланди)/"Спарта" (Чехія).

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у єврокубках у першому відбірному раунді Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли швейцарський "Серветт" (1:1, 1:2).

"Шахтар" посів 6-те місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).