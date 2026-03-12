Фото легенди футболу стало мемом на тлі скандалу з Monobank

Мережа відреагувала на інцидент із "Монобанком"

Знімок колишнього футболіста та тренера, а нині голови Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка з благодійного матчу завірусився у мережі. Усе через прапор Словенії на футболці легенди.

Що потрібно знати

"Монобанк" потрапив у скандал через триколор

У мережі пожартували над ситуацією за допомогою незвичайного фото "Шеви"

Це сталося на тлі гучного скандалу з Monobank. Про це повідомляє "Телеграф".

Користувач Threads Сергій Левченко опублікував знімок легенди футболу та поставив риторичне запитання.

Цікаво, як Шевченко пройде верифікацію у Monobank? Сергій Левченко

Шевченко під час благодійного матчу

Цей благодійний матч пройшов у Любляні (Словенія) у 2023 році. Гроші збирали для жертв повеней. У зустрічі взяли участь легенди світового футболу, зокрема Паоло Мальдіні, Джанлуїджі Буффон, Кларенс Зеєдорф, Луїш Фігу, Златан Ібрагімович, Хав’єр Дзанетті та інші. "Шева" відкрив рахунок у грі, забивши Буффону з пенальті.

Суть жарту у прапорі Словенії на футболці легенди. Нагадаємо, 9 березня 2026 року Олег Гороховський, співзасновник "Монобанку", на своїй сторінці в Threads опублікував пост з підписом: "Звернулась клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чому заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…", прикріпивши фото дівчини.

Пост Гороховського. Скриншот: Threads

На знімку була зображена дівчина Каріна Кольб на фоні триколору. Гороховський і багато інших відразу фактично звинуватили Каріну в підтримці РФ, проте пізніше дівчина заявила, що на фото був зображений прапор Словенії. Публікація викликала суспільний резонанс через розголошення Горохівським приватних даних.

Раніше "Телеграф" розповідав, які закони ЄС порушив директор "Монобанку" через скандал із прапором. Додамо, що НБУ аналізує ситуацію з Monobank.