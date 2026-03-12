Економія півмільярда: як в Україні знизили ціни на ремонт доріг

Якість дорожнього покриття не в останню чергу залежить від технічного нагляду

Українські дорожні компанії здатні забезпечувати якісне будівництво, а розкид вартості ремонтів у регіонах вдалося суттєво скоротити після перегляду розрахунків та договорів. Завдяки зниженню цін на роботи підрядниками вдалося заощадити 530 мільйонів гривень.

Про це глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлін заявив на брифінгу.

У суспільстві є питання щодо якості доріг – мовляв, українські компанії будують неякісно. На думку Сухомліна, це залежить від технічного нагляду та великої кількості інших факторів. Він додав, що сьогодні українські компанії працюють у Молдові, виграють міжнародні тендери у Румунії та інших європейських країнах.

"Тут не можна сказати, що вони не вміють будувати або якість їхньої техніки відрізняється від техніки європейських компаній", — переконаний глава агентства.

Щодо вартості ремонтів, то рік тому, у січні, агентство провело повний аналіз по всіх областях. Картина була строкатою: в одній області ціна становила 1100 гривень за квадратний метр, в іншій — 2400. Так склалося через тендери, які проходили на 3-4 роки.

Тоді звернулися до інститутів, зробили розрахунки, порівняли вартість матеріалів, щебеню, врахували регіональні нюанси (наприклад, у Миколаївській області немає щебеневих кар’єрів, тож вартість вища через доставку). Вийшли на середню вартість 100 гривень за квадратний метр.

"І всі ті підрядники — великі, середні — коли ми показали розрахунок і попросили: у країні війна, зменшити вартість, — вони всі перепідписали нові договори на зниження. За минулий рік економія становила 530 мільйонів гривень лише за рахунок зниження вартості робіт", — розповідає Сухомлін.

