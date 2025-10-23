Бандера, Волинь та "польський Львів": матч "Шахтаря" у Кракові завершився грандіозним скандалом (відео)

"Шахтар" програв "Легії" у скандальній грі

У четвер, 23 жовтня, "Шахтар" зіграв поєдинок 2-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти "Легії". Гірники провели номінально домашній матч у Кракові (Польща).

Що потрібно знати

"Шахтар" приймав варшавський клуб у Кракові

Перед грою спалахнув скандал через банер ультрас гостей "Пам’ятаємо Волинь"

"Легія" забила у першому таймі, Гірники відповіли у другому, але пропустили у компенсований час

Зустріч на стадіоні "Мейскі" завершилася з рахунком 1:2 на користь "Легії". Про це повідомляє "Телеграф".

Команди провели досить рівний перший тайм, у якому досягли успіху гості. На 16-й хвилині Рафал Аугустиняк без опору захисників дальнім ударом прошив ворота Гірників.

У другому таймі донеччани вийшли грати зовсім по-іншому. Тиск на ворота гостей приніс свої плоди на 61-й хвилині зустрічі. Конопля навісив із правого флангу, а Лука Мейреллес головою оформив взяття воріт. Здавалося, все йде до нічиєї, проте у компенсований час Назарина привіз штрафний, який реалізував Августиняк.

"Шахтар" – "Легія" — 1:2

Голи: Мейрелліш, 61 – Августиняк, 16, 90+4

Попередження: Марлон Гомес, 33, Конопля, 84, Назарина, 90+3 – Райович, 43

"Шахтар": Фесюн – Азарові, Матвієнко, Грам, Конопля (Вінісіус, 84) – Ізакі, Марлон Гомес (Назарина, 77), Бондаренко (Глущенко, 59) – Швед (Лукас, 58), Мейрелліш, Егіналду (Невертон, 59).

"Легія": Тобіаш – Реца, Капюаді, Пйонтковські, Вшолек – Елітім (К. Урбанські, 85), Августиняк, В. Урбанські (Капустка, 59) – Краснічі (Стоянович, 67), Райович (Чолак, 59), Ходина (Жевлаков, 85).

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Легія" буде доступний тут пізніше.

Статистика матчу "Шахтар" - "Легія"

Зазначимо, що перед грою пролунав великий скандал. Річ у тому, що вболівальники "Легії" хотіли пронести на трибуни банер із написом: "Пам’ятаємо Волинь". Проте служба безпеки "Шахтаря" відмовилася пропускати поляків із цим банером. У результаті фани варшавської команди вирішили зробити протест, залишившись за межами арени.

Під завісу першого тайму вболівальники таки пронесли скандальний банер на арену. Крім того, фанати співали антибандерівські кричалки.

Фанати "Легії" вивісили банер "Пам’ятаємо Волинь" на матчі проти "Шахтаря"

Крім того, поляки принесли на стадіон банер, де напис "Львів" зображено на польському прапорі.

Фанати "Легії" пронесли банер із написом "Львів" на польському прапорі

Довідка: Волинська трагедія (Волинська різанина у польській історіографії) сталася за часів Другої світової війни, коли Українська повстанська армія та польська Армія Крайова влаштували взаємні етнічні чистки на Волині. Тоді загинули десятки тисяч людей. Деякі політики у Польщі вважають питання Волинської трагедії невирішеним.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися в основний етап Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників у єврокубку. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3). У 3-му турі Гірники зіграють проти ісландського "Брейдабліку" (06.11.2025).

До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на другому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зіграє з "Динамо".