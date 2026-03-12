Гороховському влетить у копієчку: яку суму може відсудити постраждала у скандалі з Monobank

Клієнтка Monobank Каріна Кольб, фото якої оприлюднив в соцмережах Олег Гороховський, може розраховувати на компенсацію моральних та матеріальних збитків. Проте, за умови розгляду позова українським судом, ця сума навряд чи когось зможе вразити.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту, яку суму моральної компенсації могла б відсудити потерпіла в Україні та за кордоном, а також, чи були подібні історії раніше. На відміну від ЄС, де компенсації також не надто великі, в США ця справа могла б "коштувати" мільйони доларів.

Думка ШІ щодо скандалу

Штучний інтелект вважає, що Олег Гороховський таким вчинком завдав собі та Monobank значних репутаційних втрат. Більше того, на думку ШІ, такі дії є грубим порушенням етичних норм.

Скандал з Олегом Гороховським та Каріною Кольб є масштабним репутаційним провалом та зухвалим порушенням корпоративної етики. Одна річ — жорстка позиція щодо країни-агресора, і зовсім інша — публічний шеймінг — заява про те, що у дівчини "голова немита", та злив фотографії з відеоверифікації через прапор Словенії на фоні. Для керівника організації такого рівня це абсолютно нечуваний вчинок.

Скільки дівчина могла б відсудити в Україні?

ШІ вважає, що судова система в Україні дуже консервативна в питаннях оцінки моральних збитків сторін спору. Тож розмір компенсаційних виплат навряд чи покриє їй відпочинок на островах в Індійському океані.

Відомо, що дівчина заявляла, що через цю ситуацію на неї почали сипатись образи в мережі, внаслідок чого, через панічні атаки, вона потрапила до лікарні. ШІ вказує, якщо адвокати доведуть прямий зв'язок між повідомленням Гороховського та різким погіршенням здоров'я дівчини, і нададуть всі необхідні медичні довідки та рахунки за лікування, суд має це врахувати у своєму вердикті.

Згідно з практикою українських судів, потерпіла може розраховувати на компенсаційні виплати від 10 до 50 тисяч гривень. Через публічний резонанс, суд може підняти виплати від 100 до 300 тисяч гривень, що становить від 2,5 до 7,5 тисяч доларів. Враховуючи реалії, цей скандал, найімовірніше, закінчиться публічними вибаченнями Олега Гороховського та перевіркою Нацбанку, що навряд чи додасть коштів на рахунок дівчини.

Олег Гороховський

Чи можливі такі інциденти в розвинутих країнах?

ШІ запевняє, якби подібна ситуація сталася у західній юрисдикції, це спричинило б катастрофічні наслідки як для банку, так і для його керівництва.

У США сума компенсації, та штрафні санкції (punitive damages), могли б становити від 1 до 5 мільйонів доларів. Винуватця звільнили б того ж дня, а банк намагався б все залагодити мирно, заплативши певну суму потерпілій.

В ЄС діє жорсткий регламент щодо захисту персональних даних (GDPR). Практика судів у Німеччині чи Австрії показує, що за подібні витоки жертвам зазвичай присуджують від 2 до 10 тисяч євро, що складає від 100 до 500 тисяч гривень.

Чи були подібні прецеденти раніше?

Як вказав ШІ, подібну справу знайти майже неможливо — на Заході комплаєнс-контроль такі речі не допускає. Проте є випадки щодо схожих порушень.

У Великій Британії телеканал ВВС злив кадри обшуку у відомого артиста Річарда Кліффа. Чим грубо порушив його право на приватність. Суд присудив йому компенсацію у 210 тисяч фунтів (близько 260 тисяч доларів).

Річард Кліфф

У США видання Gawker розповсюдило о інтимне відео рестлера Халка Хогана. Пізніше він відсудив 140 мільйонів доларів, чим спровокував банкрутство компанії.

Халк Хоган

Що спричинило скандал

9 березня 2026 року Олег Гороховський на своїй сторінці в Threads опублікував пост із підписом: "Звернулась клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…".

Пост Гороховського. Скріншот: Threads

Пізніше він опублікував ще один пост. В ньому він висловився про публікацію персональних даних клієнта.

"У шанувальників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати захист даних колаборантам", — написав Гороховський.

Пост Гороховського. Скріншот: Threads

Насправді ситуація виникла через прапор, який був за спиною дівчини. Хоча вона стверджує, що це не російський прапор, як подумали у банку, а прапор Словенії. Вона опублікувала фотографію в соцмережах, де показала його повністю. З правої сторони він справді схожий на символіку РФ.

"Хочу сказати одне: це прапор Словенії. Ця людина (Гороховський, — ред.) не розібравшись у ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд. Я в жодному разі не підтримую країну-агресора. У мене воює вся моя родина. Я народилася в Україні і люблю її", — написала дівчина і додала, що у 2023 році вона разом з мамою переїхала до Словенії, а у 2024 році вони перебралися до Німеччини.

Пост Каріни Кольб

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олег Гороховський перепросив і дав обіцянку клієнтам Monobank. А також, які наслідки на нього чекають за цей інцидент.