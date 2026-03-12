"Шахтер" наказал поляков за Бандеру и УПА: Горняки забили фантастический гол (видео)

Горняки добыли важную победу

В четверг, 12 марта, "Шахтер" сыграл первый матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 против "Леха". Встреча состоялась в Познани (Польша).

Что нужно знать

"Шахтер" победил "Лех" в Польше

Ультрас "Леха" скандировали нецензурные лозунги про УПА и Степана Бандеру

Ответная игра пройдет 19 марта

Победителя "дуэли" ждет "Алкмаар"/"Спарта"

Поединок, проходивший на стадионе "Познань", завершился со счетом 1:3 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает "Телеграф".

Хозяева с первых минут завладели инициативой и создали несколько полумоментов у ворот Горняков, правда, до ударов с близкой дистанции не доходило. Дончане выдержали стартовую активность соперника, после чего завладели мячом. Позиционные атаки Горнякам откровенно не удавались, а вот 1 удачная контратака привела к голу. На 36-й минуте Кауан Элиас феноменально выиграл мяч на чужой половине поля, а затем отправил в отрыв Марлона Гомеса. Бразилец вышел один на один и переиграл кипера в ближнем бою.

В начала второго тайма Горняки удвоили свое преимущество. После серии рикошетов в чужой штрафной Невертон оказался с мячом фактически перед пустыми воротами, после чего поразил ворота между ног киперу. В середине тайма "Лех" отыграл один мяч благодаря голу Микаэля Ишака, который с близкого расстояния замкнул прострел партнера. Тем не менее точку в игре поставил "Шахтер" — на 85-й минуте Исаке забил гол-шедевр!

"Лех" – "Шахтер" – 1:3

Голы: Ишак (70) – Марлон Гомес (36), Невертон (48), Исаке (83)

Предупреждения: Голизадэ (57), Милич (84) – Марлон Гомес (37), Бондарь (72), Невертон (74), Изаки (90)

"Лех": Мрозек, Гургуль (Жоау Моутинью, 61), Милич, Монька, Перейра, Козубаль, Родригес (Аньеро, 83), Бенгтссон (Оума, 46), Пальма (Исмахил, 61), Голизадэ (Волемарк, 61), Ишак.

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Марлон Сантос, Бондарь, Тобиас, Крыськив (Марлон Гомес, 27; Назарина, 74), Невертон (Исаке, 74), Алиссон (Феррейра, 74), Педриньо (Проспер Оба, 89), Очеретько, Элиас.

Статистика матча "Лех" - "Шахтер"

Отметим, без скандала не обошлось. Ультрас "Леха" скандировали нецензурные лозунги с трибун. "Е***ь УПА и Бандеру", – раздавалось из фанатского сектора польского клуба.

Полную версию матча смотрите здесь.

Ответная игра пройдет в Кракове. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет с победителем пары "Алкмаар" (Нидерланды)/"Спарта" (Чехия).

Напомним, "Шахтер" стартовал в еврокубках в первом отборочном раунде Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли швейцарский "Серветт" (1:1, 1:2).

"Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).