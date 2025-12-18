"Шахтар" уникнув стиків у Лізі конференцій (відео)

Гірники провели некращий поєдинок

У четвер, 18 грудня, "Шахтар" зіграв із "Рієкою" у 6-му турі основного раунду Ліги конференцій сезону 2025/26. Донеччани провели свій останній матч у 2025 році.

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграв із "Рієкою" у Кракові

Гірники з 13 очками завершили свої виступиу топ-8 ЛК

Донеччани пробилися у 1/8 фіналу Ліги конференцій, уникнувши стиків

Зустріч, що проходила у Кракові на стадіоні "Мейскі", завершилася з рахунком 0:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Гірники, які забезпечили собі євровесну, не квапилися вперед. Не сказати, що "Шахтар" не хотів перемогти, проте до гри донеччан в атаці виникають питання. Крім того, "Рієка" захищалася всією командою, не даючи Гірникам простору поблизу своїх воріт.

Ця нічия опустила "Шахтар" у турнірній таблиці Ліги конференцій. Проте Гірники потрапили у топ-8 і напряму пробилися у 1/8 фіналу ЛК, уникнувши стиків.

"Шахтар" – "Рієка" – 0:0

Попередження: Бондар, 51 – Ореч, 55, Радельїч, 72, Ндокіт, 78

"Шахтар" : Фесюн – Педро Енріке, Матвієнко, Бондарь, Вінісіус Тобіас – Назарина – Невертон (Л. Мейрелліш, 84), Марлон Гомес (Лукас, 12), Очеретько, Педріньйо (Криськів, 89) – Егіналду (Ізакі, 89).

"Рієка": Зломіслич – Деветак, Радельїч, Хусич, Ореч (Ласіцкас, 59) – Менало (Богоєвич, 66), Ндокіт (Янкович, 83), Данташ, Віньято (Бутич, 66) – Аду-Аджей, Фрук (Чоп, 83).

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Рієка" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0).