Часу сховатись обмаль: можлива загроза атаки "Кинджалами", чим вони небезпечні

Винищувач МіГ-31К може нести 1 ракету "Кинджал"

В ніч на 13 березня Росія планує обстріл України ракетами "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К. Серед ймовірних цілей — підприємства енергетики та газові родовища.

"Цієї ночі росія планує обстріл "кинджалами" з МіГ-31К: ймовірні цілі — підприємства енергетики та газові родовища", — йдеться в повідомленні.

Аеробалістичний комплекс "Кинджал": характеристика

МіГ-31К – це модифікована версія радянського надзвукового винищувача-перехоплювача. Його головна особливість полягає в можливості нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Ці ракети здатні розвивати швидкість понад 10 махів (близько 12 000 км/год) та долати сучасні системи протиповітряної оборони.

Винищувач МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

Технічні характеристики МіГ-31К

Екіпаж: 2 особи;

Розмах крила: 13 460 міліметрів;

Маса пустої машини: 21820 кілограмів;

Маса у повній заправці: 39150 кілограмів;

Максимальна злітна вага: 46750 кілограмів;

Корисне навантаження: 5000 кілограмів на 8 елементах кріплення;

Запас палива: 17 730 кілограмів (21 888 літрів);

Двигуни: 2 ТРДДФ Д30Ф6;

Тяга без форсажу/на форсажі: 9500/15500 КГС з кожного двигуна;

Маса двигуна: 2146 кг кожен двигун;

Максимальне навантаження: 5G;

Міг-31К може нести лише одну ракету "Кинджал".

Що відомо про ракету "Кинджал"

Ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів. Також вони легко маневрують в повітрі та не фіксуються системами ППО.

Ці гіперзвукові ракети розроблялися в такий спосіб, щоб їх не могла помітити система ППО. Запуск відбувається наступним чином: літак-носій (в основному МіГ-31К) розганяється до надзвукової швидкості та запускає ракету, потім вона повинна піднятися на певну висоту і теж розігнатися до гіперзвукової швидкості. Під час польоту ракета "Кинджал" здатна маневрувати по всій траєкторії польоту.

За словами фахівців, на гіперзвук ракета переходить на фінальний етап польоту. Саме в цей момент її огортає плазма, яка не пропускає електромагнітне випромінювання та хвилі радіолокаційних станцій — таким чином система ППО не бачить ракету "Кинджал".

Які є носії ракет "Кинджал"

Носіями таких ракет можуть бути:

Винищувач МіГ-31К – одна ракета.

Бомбардувальник Ту-22М – чотири ракети.

Бомбардувальник Ту-160 – вісім ракет.

Час підльоту

Як повідомляв "Телеграф" фахівці склали інфографіку та наочно показали, за який проміжок часу гіперзвукові ракети "Кинджал" можуть досягти кожного з великих українських міст.

Скільки хвилин летить "Кинджал" до українських міст:

Київ — 3 хвилини 5 секунд

Запоріжжя — 3 хвилини 50 секунд

Дніпро — 3 хвилини 20 секунд

Харків — 3 хвилини рівно

Суми — 1 хвилина 30 секунд

Рівне — 5 хвилин 10 секунд

Львів — 6 хвилин 20 секунд

Ужгород — 7 хвилин 20 секунд

Полтава — 2 хвилини 40 секунд

Херсон — 4 хвилини 55 секунд

Миколаїв — 5 хвилин 20 секунд

Одеса — 5 хвилин 10 секунд

Вінниця — 3 хвилини 40 секунд

Черкаси — 4 хвилини 50 секунд

