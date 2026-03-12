Ваші предки могли бути росіянами, які приєдналися до козаків: перевірте своє прізвище у списку

Козаки мали різні прізвиська для представників різних національностей

Епоха козацтва — одна з основоположних сторінок історії українського народу. Саме на той час з’явилося багато, якщо не більшість сучасних прізвищ в Україні. Особливі прізвища тоді давали росіянам, які приєднувалися до козаків.

Як можна судити з історій, козаки відрізнялися вибуховим характером і відмінним почуттям гумору, і не лінувалися роздавати всім прізвиська, які через століття стали прізвищами. До їхніх лав вступало багато іноземців, і для кожної іншої національності були свої прізвиська.

Ось як могли називати козаки росіян:

Москаль, Москаленко, Москалюк. Це найпопулярніше прізвище з цієї категорії, і його носять десятки тисяч українців.

Розповсюдження прізвища Москаленко в Україні

Донець (виходець із Донського козацького війська). На сьогодні понад 6 тисяч українців носять це прізвище.

Розповсюдження прізвища Донець в Україні

Солдат, Солдатов, Солдатенко (той, хто служив у солдатських полках Московського війська). Нині в Україні кілька тисяч носіїв цих прізвищ.

Поширення прізвища Солдатенко в Україні

Болоховець. Дуже рідкісне на сьогодні прізвище, яке носить менше сотні людей.

Розповсюдження прізвища Болоховець в Україні

Торчанин. Це прізвище на сьогоднішній день вже практично забуте, — є лише кілька десятків носіїв на всю Україну.

Поширення прізвища Торчанин в Україні

Цікавий момент також полягає в тому, що не обов’язково було бути повноцінним росіянином, щоб отримати таке прізвисько — були випадки, коли їх давали навіть тим, хто просто був у Росії.

