Коперфілд відпочиває: футболіст зник на очах у мільйонів (відео)

Зірка "Ман Сіті" буквально зник під час гри

Під час центрального матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" — "Манчестер Сіті" відбувся "збій матриці". Лівий вінгер Городян Жеремі Доку на мить зник з екранів.

Відео зі "зникненням" футболіста стало вірусним. Користувачі в threads масово жартують про те, що сталося.

Зникнення Жеремі Доку

Один з них пояснив, що зникнення Доку пов’язане з комерцією в ЛЧ. Річ у тому, що телеглядачам можуть показувати рекламу в трансляції зовсім не ту, що зображена на бордах насправді. Завдяки цій технології глядачі у різних країнах можуть бачити різну рекламу. Доку просто опинився не в той час, не в тому місці, через що на нього, ймовірно, наклався ефект від монтажу.

Зустріч завершилася сенсаційною перемогою "Реала" з рахунком 3:0. Гра-відповідь пройде у вівторок 17 березня.

Довідка : Девід Коперфілд — американський ілюзіоніст і гіпнотизер, відомий своїми видовищними фокусами.

Нагадаємо, у поточному розіграші Ліги чемпіонів "Реал" постраждав від воротаря збірної України Анатолія Трубіна. Українець відзначився голом у ворота Вершкових та вивів "Бенфіку" у плей-оф. Щоправда, вже у першому раунді португальці відлетіли від того самого "Реала".