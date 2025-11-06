"Шахтар" за допомогою заготовки Турана прибив "Брейдаблік" у Лізі конференцій (відео)
Тренерський задум допоміг пробити оборону гостей
У четвер, 6 листопада, "Шахтар" приймав "Брейдаблік" у рамках поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Гра відбулася у Кракові (Польща).
Що потрібно знати
- "Шахтар" провів домашній поєдинок із "Брейдабліком"
- Гірники здобули другу перемогу у ЛК
- Судила зустріч румунська бригада арбітрів на чолі з Андрієм Ківулете
Зустріч, що проходила на стадіоні "Мейскі", завершилася з рахунком 2:0 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".
Гірники вперше у сезоні зіткнулися з командою, яка вирішила з перших хвилин лише захищатись, а не атакувати. "Автобус" в ісландців вийшов досить потужний, проте діру там все ж таки було знайдено. На 28-й хвилині спрацювала домашня заготовка "Шахтаря", яку явно поставив тренерський штаб. Назарина з кутового подав у півколо, а Артем Бондаренко ударом з льоту вразив нижній кут воріт гостей.
У другому таймі Гірники повністю контролювали перебіг зустрічі та навіть забили ще. На 65-й хвилині відзначився Каун Еліас, який встановив остаточний рахунок у матчі.
"Шахтар" – "Брейдаблік" – 2:0
Голи: Бондаренко, 27, Кауан Еліас, 66
Попередження: Ейнарссон В., 64
"Шахтар" : Різник – Азаров, Бондар, Грам, Вінісіус Тобіас – Назарина – Мейрелліш (Швед, 75), Ізакі, Бондаренко (Глущенко, 68), Лукас – Кауан Еліас.
"Брейдаблік": Ейнарссон – Йонссон К., Маргейрссон, Оррасон, Вальгейрссон – Йонссон А. (Ейнарссон В., 63), Лудвікссон (Халлссон, 79), Гунлаугссон (Стейндорссон, 70) – Інгварссон (Омарссон, 63), Ульфарссон (Б'ярнасон, 63), Торстейнссон.
Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Брейдаблік":
Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 4-му турі Гірники зіграють проти ірландського "Шемрок Роверс" (27.11.2025).
У чемпіонаті України "Шахтар" — одноосібний лідер. А ось у Кубку України Гірники вилетіли на стадії 1/8 фіналу, поступившись київському "Динамо".