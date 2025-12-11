"Шахтар" пробився на друге місце у Лізі конференцій (відео)

Гірники здобули важливу перемогу у 3-му за силою єврокубку

У четвер, 11 грудня, "Шахтар" зіграв із "Хамруном" у рамках поєдинку 5-го туру основного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Гра відбулася на Мальті.

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграв із "Хамруном" у Та-Алі

Гірники забили двічі у другому таймі

Донеччани перебувають серед лідерів Ліги конференцій

Зустріч, що проходила на Національному стадіоні в Та-Алі, завершилася з рахунком 2:0 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".

Гірники довго входили у гру. Підопічні Арди Турана у першому таймі хоч і володіли ініціативою, але по-справжньому небезпечних моментів так і не створили. "Хамрун", своєю чергою, виглядав досить непогано і в захисті, і в атаці. Ключовий момент у грі стався на 61-й хвилині, коли Лука Мейрелліш ударом головою відкрив рахунок у матчі. Після цього господарі посипалися та пропустили другий гол через 3 хвилини. Відзначився Ізакі, який перехитрив Бонелло у ближньому бою.

"Хамрун Спартанс" – "Шахтар" — 0:2

Голи: Мейрелліш, 61, Ізакі, 64

"Хамрун Спартанс": Бонелло – Камендзулі, Б'єличич, Емерсон, Компрі – Чадженович, Гарсія, Коффі, Чорич, Мбонг – Смайлагич.

"Шахтар": Фесюн – Азарові, Бондар, Грам, Конопля – Ізакі, Назарина, Бондаренко – Педріньйо да Сілва, Мейрелліш, Лукас.

Статистика матчу "Хамрун" - "Шахтар"

Цей результат гарантує "Шахтарю" вихід у плей-оф Ліги конференцій. До речі, за підсумками ігрового тижня донецький клуб посідає друге місце в турнірній таблиці ЛК. Ба більше, Гірники претендують на пряму путівку у 1/8 фіналу 3-го за силою єврокубка.

Турнірне становище команд у Лізі конференцій

Турнірне становище команд у Лізі конференцій

Повний відеоогляд матчу "Хамрун" — "Шахтар":

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У 6-му турі донеччани зіграють проти "Рієки" (18.12.2025).