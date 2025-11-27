"Шахтар" вибився у лідери Ліги конференцій (відео)

Гірники здобули важливі 3 очки у 3-му за силою єврокубку

У четвер, 27 листопада, "Шахтар" зіграв проти "Шемрок Роверс" у рамках 4-го туру загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Гра відбулася у Дубліні (Ірландія).

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграв із "Шемрок Роверс" в Ірландії

Гірники вийшли вперед у 1-му таймі, а у другому таймі команди обмінялися голами

Донеччани виграли 3 матчі з 4 у Лізі конференцій

Гра, що проходила на стадіоні "Талла" у Дубліні, завершилася з рахунком 2:1 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".

Гірники володіли відчутною перевагою протягом першого тайму і закономірно пішли на перерву, ведучи в рахунку. За донеччан гол оформив Кауан Еліас, який замкнув простріл Тобіаса з правого флангу. Проте ірландці мали свій шанс, щоб забити гол, проте Гірників від вірного гола врятував Бондар.

У другому таймі перевага "Шахтаря" розтанула, і "Шемрок" створював небезпечні моменти біля воріт Гірників. Проте донеччани довели справу до перемоги. Під завісу зустрічі Єгор Назарина прямим ударом зі штрафного влучив у ворота господарів. До речі, українцю допоміг рикошет від "стінки". Ірландці на це відповіли голом Конора Меллі.

"Шемрок Роверс" – "Шахтар" — 1:2

Голи: Меллі, 87 – Еліас, 23, Назарина, 77

Попередження: Лопеш, 76

"Шемрок Роверс": Макгінті – Грейс, Лопес, Клірі – О’Салліван, Гілі, Ньюджент (Меллі, 69), Воттс (Грін, 87), Грант – Геффні (Берк, 69), Макговерн (М. Нунан, 69).

"Шахтар": Фесюн – Азарові (Педріньйо Азеведо, 74), Матвієнко, Бондар, Вінісіус – Ізакі, Назарина, Криськів (Очеретько, 74) – Невертон (Конопля, 84), Еліас (Мейрелліш, 90+3), Лукас (Бондаренко, 74).

Статистика матчу "Шемрок Роверс" - "Шахтар"

Ця перемога дозволила "Шахтарю" піднятися на 4-те місце у турнірній таблиці ЛК.

Повний відеоогляд матчу "Шемрок Роверс" — "Шахтар":

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії. У 5-му турі донеччани зіграють проти "Хамруна" (11.12.2025).