Зверніть увагу на свій чек: як українців можуть обдурити у магазині

При купівлі товарів варто дивитися на деталі

У гонитві за прибутком торговельні мережі використовують десятки психологічних та технічних хитрощів. Те, що ми звикли сприймати, як "вигідну акцію", часто виявляється продуманою схемою.

"Телеграф" розповість, на чому покупців ловлять найчастіше. Як діяти, коли цифри в чеку не збігаються з обіцянками на полиці.

Війна цінників — помилка чи розрахунок

Найпоширеніша ситуація, коли на вітрині ви бачите привабливу ціну зі знижкою, але на касі товар пробивають за повну вартість. Адміністратори зазвичай можуть виправдатися, що акція могла закінчитися і "не встигли прибрати цінники".

Пгідно із Законом України "Про захист прав споживачів", ви маєте право купити товар за тією ціною, яка вказана на ціннику в залі. Цінник є публічною офертою (пропозицією укласти договір). Якщо в базі ціна інша — це проблеми магазину. Вимагайте продати товар за ціною з полиці або повернути різницю.

Що насправді ховається за знижкою

Маркетологи розділяють знижки на кілька типів, і не всі вони корисні для вашого гаманця. Перший тип — стимулювання попиту. Знижки на нові бренди, щоб ви звикли до продукту. Другий тип — "останній шанс". Акції на товари, термін придатності яких спливає через 1–2 дні. Завжди перевіряйте дату виробництва на задній стороні пакування, а не на магазинному стікері. Третій тип очищення складу. Зниження ціни на неліквідний товар або старі партії перед оновленням асортименту.

Знижки. Фото - "Фріпік"

Непомітне "схуднення" продуктів

Ви помічали, що пляшка олії вже не літр, а 850 мл, а пачка крупи — 800 грамів замість кілограма? Це "приховане" подорожчання. Ви платите ту саму ціну, але отримуєте на 10-15% менше продукту. Завжди дивіться на вагу нетто, а краще — рахуйте ціну за 1 кілограм або 1 літр, щоб зрозуміти реальну вартість.

Раніше "Телеграф" писав, як супермаркети змушують нас більше платити.