"Приємний аромат без переплат": SMM-ник Міноборони України став мемом та зіркою мережі

Іронічні репліки офіційного акаунту оборонного відомства порадували українців

Після вибухів у Брянську та Тольятті Міністерство оборони України в соціальних мережах почало жартувати над будь-якими постами російських пабліків із цього приводу. Смішні коментарі розлетілися по мережі та стали вірусними.

У відомстві жартують під постами про вибухи у російських містах

Добірки цих епічних фраз почали активно публікувати великі Telegram-канали

Приводом для іронічних відповідей стали удари по хімічному підприємству та військовому заводу в РФ

Під постами російських пабліків про удар по Брянську з офіційної сторінки Міністерства оборони України було залишено за останню добу безліч іронічних та саркастичних коментарів. Зухвалі відповіді швидко розлетілися соціальними мережами і стали обговорюваними. Цей стиль відрізняється нестандартним підходом і сміливістю, що робить його неповторним, як від імені офіційного оборонного відомства країни.

Яскраві та сміливі відповіді, подібні до цього, стали відмінною рисою роботи СММ-відділу Міністерства оборони України. "Телеграф" у цьому матеріалі зібрав одні з найяскравіших:

"Ну це пушка"

"Приємний аромат без переплат", — коментар під відео з пожежею на російському підприємстві хімічної промисловості у місті Тольятті.

"Це запах свободи, насолоджуйтесь"

Що цікаво, розносити відповіді Міноборони через мережу стали навіть великі пабліки в Telegram.

Передісторія

У ніч на 11 березня в Росії атакували хімічний завод "КуйбишевАзот" у Тольятті Самарської області. В результаті на ньому сталася пожежа.

Це підприємство є одним з найбільших виробників добрив у Росії та відіграє важливу роль у хімічній промисловості та аграрному секторі.

Основною продукцією заводу є капролактам, поліамід-6, технічна нитка, аміачна селітра, карбамід, сульфат амонію, аміак, слабка азотна кислота.

Цього ж дня Мініоборони України розповіло про удар по російському Брянську 10 березня. Атаку було здійснено військовим заводом "Кремний Ел".

Завод виробляє напівпровідники та мікросхеми, що становлять систему управління російських ракет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в російських містах Білгород і Новоросійський прогриміли вибухи. Внаслідок цього відбулися перебої зі світлом і частина будинків залишилася без електрики.