Ріжуть карти і йдуть до конкурентів: через скандал навколо Monobank у Threads з’явився новий тренд

Протестні публікації завірусилися у мережі

Після масштабного скандалу, що розгорнувся навколо Monobank через оприлюднення фото клієнтки та конфлікту через прапор, деякі клієнти банку вирішили розірвати з ним стосунки. Люди публікують відео та фотографії, на яких вони демонстративно ріжуть свої банківські картки та заявляють про намір перейти на обслуговування до інших фінансових установ.

Що потрібно знати:

Скандал виник після опублікування фото клієнтки "Монобанку" під час відеоверифікації

Українці діляться рішеннями щодо зміни фінансового сервісу

У коментарях представники інших банків почали активно спілкуватися із потенційними клієнтами

У соціальних мережах 11 березня з’явилося багато постів, пов’язаних зі скандалом навколо банку. Користувачі показують свої розрізані пластикові картки "Монобанк" та заявляють, що закривають свої рахунки. За кілька годин це перетворилося на справжній тренд.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відбувається на цей час і як українці висловлюють свій протест банку через ситуацію, яка склалася.

У соцмережі Threads один із користувачів показав розрізані пластикові картки банку. І далі підкріпив це офіційною інформацією щодо закриття рахунку.

Клієнти "Монобанку" ріжуть карти. Скрін: Threads

Клієнти "Монобанку" закривають свої рахунки. Скрін: Threads

Ще один користувач показав, що закрив свою чорну іменну картку в "Монобанк" через додаток.

"Сам факт, що СЕО може злити дані клієнтки і нацькувати на неї людей — це дно. Та по-справжньому лякає те, як суспільство це підтримало. Емпатія тупо вимерла. Люди готові розірвати будь-кого по команді "фас", — написав він.

Клієнти "Монобанку" закривають свої рахунки. Скрін: Threads

Клієнти банку обурені тим, що сталося, і тому показово йдуть.

"Сьогодні я закриваю рахунки в Monobank. Для фінансової установи репутація завжди повинна залишатися на першому місці. Тому що втрата репутації означає втрату довіри, найціннішого активу для будь-якого банку", — йдеться у повідомленні ще одного користувача Threads.

Клієнти "Монобанку" видаляють програму. Скрін: Threads

Інші подібні повідомлення в мережі:

Клієнти "Монобанку" видаляють програму. Скрін: Threads

Клієнти "Монобанку" переходять до інших банків. Скрін: Harley Quinn

Клієнти "Монобанку" закривають свої рахунки. Скрін: Harley Quinn

Клієнти "Монобанку" закривають свої рахунки. Скрін: Threads

Клієнти "Монобанку" закривають свої рахунки. Скрін: Harley Quinn

Клієнти "Монобанку" закривають свої рахунки. Скрін: Threads

Мем про "Монобанк". Скрін: Threads

Клієнти переходять до інших банків

Крім відкритого бунту в мережі, багато клієнтів Monobank вирішили перейти до інших фінансових установ.

На тлі цього представники банків активно спілкуються з користувачами у коментарях та обговореннях. Зокрема, співробітники та маркетингові команди банку "ПУМБ" почали відповідати на запитання потенційних клієнтів та навіть іронічно згадувати фрази співзасновника "Монобанк" Олега Гороховського. Раніше він говорив, що відмова клієнтці була "через немиту голову". Однак головна причина полягала саме у прапорі, який виднівся на задньому плані.

"Ми більше розбираємося у графіках платежів, а не у графіках миття голови. Чекаємо в застосунку і обіцяємо, що ваша зачіска залишиться між нами", — відповіли в "ПУМБ" на один із коментарів.

Клієнти "Монобанк" переходять до інших банків. Скріншот: Threads

Клієнти "Монобанк" переходять до інших банків. Скріншот: Threads

Клієнти "Монобанк" переходять до інших банків. Скріншот: Threads

Клієнти "Монобанк" переходять до інших банків. Скріншот: Threads

Клієнти "Монобанк" переходять до інших банків. Скріншот: Threads

Клієнти "Монобанк" переходять до інших банків. Скріншот: Threads

Передісторія

9 березня 2026 року Олег Гороховський, співзасновник "Монобанку" на своїй сторінці в Threads опублікував пост із підписом: "Звернулась клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…".

Пост Гороховського. Скріншот: Threads

Пізніше він опублікував ще один пост, в якому висловилася про публікацію персональних даних клієнта.

"У шанувальників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати захист даних колаборантам", — написав пізніше Гороховський.

Пост Гороховського. Скріншот: Threads

Насправді ситуація виникла через прапор, який був за спиною дівчини. Хоча вона стверджує, що це не російський прапор, як подумали у банку, а прапор Словенії. Вона опублікувала фотографію в соцмережах, де показала його повністю. Праворуч він справді схожий на символіку РФ.

"Хочу сказати одне: це прапор Словенії. Ця людина (Гороховський, — ред.) не розібравшись у ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд. Я в жодному разі не підтримую країну-агресора. У мене воює вся моя родина. Я народилася в Україні і люблю її", — написала дівчина.

Пост Карини Кольб

У мережі думки користувачів розділились. Деякі підтримали автора, інші, навпаки, засудили на публікацію зображення свого клієнта на загальний огляд і пояснили, що це може бути прапор Словенії.

Реакція мережі

Реакція мережі

Як виявилося, у 2023 році дівчина разом із мамою переїхала до Словенії, а у 2024 вони перебралися до Німеччини.

