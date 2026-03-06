Легенда футболу може проміняти Україну на Угорщину

Український фахівець популярний в Угорщині й не лише

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров хотів би очолити національну команду Угорщини. Це може статися найближчим часом, тільки якщо Синьо-жовті провалять відбір на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Що потрібно знати

Збірна України, ймовірно, втратить головного тренера у разі невдачі у відборі на ЧС-2026

Ребров готовий очолити команду Угорщини або піти в клубний футбол

Сергій Станіславович раніше успішно працював у "Ференцвароші" з Будапешта

Про це Ребров розповів в інтерв’ю nemzetisport.hu. Сергій Станіславович, який довгий час працював в Угорщині, зазначив, що любить цю країну та угорський народ, і хотів би попрацювати зі збірною Угорщини, "якщо доля дозволить". Крім того, український фахівець не проти повернутися до клубного футболу.

До речі, мій контракт із українською збірною закінчується до чемпіонату світу. Якщо ми пройдемо кваліфікацію, я, мабуть, залишусь на тренерській лаві, якщо ні, подивимося. Мені вже дзвонять з "Емірейтс", спокушаючи астрономічними сумами грошей, але, чесно кажучи, я поки не хотів би повертатися, я хочу більш значущого завдання. Сергій Ребров

Ребров працював в Угорщині у "Ференцвароші". Разом із командою з Будапешта він тричі ставав чемпіоном Угорщини.

Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі (26.03) українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля. У разі успішної кваліфікації Синьо-жовті зіграють на ЧМ-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом.