Завжди була у тіні чоловіка-політика: що відомо про вдову Андрія Парубія

На публіці обраниця екснардепа з'являлася вкрай рідко

Народний депутат України та колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій, який не дожив до 55-річчя кілька місяців, був публічною фігурою у політиці. Однак його дружина завжди була у тіні і майже не потрапляла у медіапростір.

Вдову ексчлена РНБО звати Уляна Парубій. Пара разом виховувала доньку, якій зараз 25 років. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про обраницю Андрія Парубія, якого цинічно вбили 30 серпня 2025 року.

Що відомо про дружину Андрія Парубія

Уляна Парубій — науковиця та викладачка. Вона працює асистенткою кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Уляна Парубій, Уляна Парубій. Фото: facebook.com/andriy.parubiy

Знайомство майбутнього подружжя відбулося ще в молоді роки. Тоді Андрій Парубій захоплювався скелелазінням і гірським туризмом, і саме під час поїздки в гори він зустрів Уляну. Однак їхні стосунки розпочалися за три роки, а ще за п'ять років пара одружилася.

Андрій Парубій та його дружина і донька. Фото з відкритих джерел

Навіть після того, як Парубій став відомим політиком і займав високі державні посади, родина намагалася вести непублічний спосіб життя. Однак, за даними відкритих декларацій політика, його дружина має власне майно. Зокрема, квартиру у Львові, житловий будинок та земельну ділянку у селі Урич на Львівщині. Також вона володіє автомобілем Peugeot 2022 року випуску, придбаним за понад 1,8 млн гривень.

Андрій Парубій із дружиною та донькою на Великдень у 2017 році. Фото: facebook

У 2016 році Андрій Парубій уперше публічно продемонстрував журналістам свою заміську дачу, де він разом із дружиною полюбляє проводити вільний час. Під час спілкування з медіа політик також трохи розповів про сімейне життя та познайомив із дружиною. Вона, зокрема, зазначила, що її чоловік без проблем бере на себе домашні клопоти — може приготувати їжу або попрацювати на подвір’ї, наприклад покосити траву.

