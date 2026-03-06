Вирішував особисто Зеленський? Цікавий факт про вибір головного тренера збірної України з футболу

Ребров пролив світло на своє призначення у збірній України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у запрошенні Сергія Реброва на посаду головного тренера національної команди з футболу. На цьому також наполягав президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Що потрібно знати

Зеленський особисто займався питанням, хто очолить Синьо-жовтих

"Шева" також переконував Реброва очолити команду

Сергій Станіславович перебуває на межі звільнення з команди

Про це Ребров розповів в інтерв’ю nemzetisport.hu. За інформацією джерела, Зеленський особисто запросив його на посаду головного тренера національної команди. Сергій Станіславович зазначив, що мріє повернутися до клубного футболу, щоправда, додав, що робота зі збірною чудово поєднується із сімейним життям.

Я працював у "Аль-Айні", і мені зателефонували, сказавши, що я їм потрібен. Мій колишній товариш по команді Андрій Шевченко теж переконав мене, сказавши, що я маю вселити надію в український народ. Я відчуваю відповідальність перед своєю країною, я не міг сказати "ні". Мені подобається моя робота наставника національної збірної, але я визнаю, що сумую за щоденними тренуваннями. Це також правда, що натомість я можу хоча б бути частиною повсякденного життя моїх маленьких синів. Сергій Ребров

Сергій Ребров/Фото: Getty Images

Сергій Станіславович очолив національну команду у червні 2023 року. З ним Синьо-жовті пробилися на Євро-2024, проте зазнали фіаско на чемпіонаті Європи.

Контракт Реброва зі збірною України закінчується найближчим часом. Якщо національна команда не кваліфікується на Мундіаль, то український фахівець, певно, покине команду. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі (26.03) українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля. У разі успішної кваліфікації Синьо-жовті зіграють на ЧМ-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом.

Крім того, при Реброві Синьо-жовті невдало виступили у Лізі націй УЄФА, не зумівши піднятися у класі. Під його керівництвом українські футболісти здобули 14 перемог, 10 разів зіграли внічию та 8 разів програли.