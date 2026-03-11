Рослини не скажуть "дякую": коли краще не підживлювати розсаду

Це варто знати, інакше пагони стануть м’якими та слабкими

Вже час готувати першу розсаду для городу. Однак не все так просто з добривами — навесні їх вносити дуже зарано, вважають експерти.

Раннє удобрення може здатися хорошою ідеєю, але насправді не завжди приносить користь рослинам. Причина криється у холодному ґрунті та особливостях росту коренів, про які знають не всі садівники. Про це написали в "szeretlekmagyarorszag".

Особливо ризикованим є занадто раннє внесення азотних добрив. Через це пагони ростуть м’якими та витягнутими, стають більш вразливими до заморозків і хвороб. Найефективніше рослина засвоює добрива в період росту, коли коренева система працює активно і може поглинати поживні речовини.

Тому садівникам та городникам радять планувати підживлення з урахуванням температури ґрунту та активності рослин, а не лише календаря. Правильний час для удобрення допомагає рослинам розвиватися міцними та здоровими, а також зменшує ризик пошкоджень від холодних ночей та хвороб. Неправильне раннє внесення добрив може лише погіршити стан рослини.

Місячний посівний календар на березень 2026 року

Відкритий ґрунт:

Кращий час для посіву та посадки ранніх овочів: морква, редиска, петрушка, кріп, салат, цибуля-сівок, часник, рання картопля — з 27 березня. Бобові у ґрунт краще висаджувати 1-3, 19-20 березня.

Теплиці:

Посів насіння чи висадка розсади тепличних культур (томати, перець, огірки, баклажани, шпинат) — переважно на початку місяця (1–3 березня) та в середині/наприкінці (7-8, 19-21 березня).

Підвіконня/розсада:

Для пізньої капусти, кабачків, гарбуза, айстр і чорнобривців найкращий час для посіву на розсаду — 1-3, 7-8, а деякі культури ще й 15-16 березня.

Місячний посівний календар на березень 2026. Фото: Телеграф

