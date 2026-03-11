Рус

Рослини не скажуть "дякую": коли краще не підживлювати розсаду

Марина Бондаренко
Що не варто робити на городі навесні
Що не варто робити на городі навесні. Фото Колаж "Телеграфу"

Це варто знати, інакше пагони стануть м’якими та слабкими

Вже час готувати першу розсаду для городу. Однак не все так просто з добривами — навесні їх вносити дуже зарано, вважають експерти.

Раннє удобрення може здатися хорошою ідеєю, але насправді не завжди приносить користь рослинам. Причина криється у холодному ґрунті та особливостях росту коренів, про які знають не всі садівники. Про це написали в "szeretlekmagyarorszag".

Особливо ризикованим є занадто раннє внесення азотних добрив. Через це пагони ростуть м’якими та витягнутими, стають більш вразливими до заморозків і хвороб. Найефективніше рослина засвоює добрива в період росту, коли коренева система працює активно і може поглинати поживні речовини.

Тому садівникам та городникам радять планувати підживлення з урахуванням температури ґрунту та активності рослин, а не лише календаря. Правильний час для удобрення допомагає рослинам розвиватися міцними та здоровими, а також зменшує ризик пошкоджень від холодних ночей та хвороб. Неправильне раннє внесення добрив може лише погіршити стан рослини.

Місячний посівний календар на березень 2026 року

Відкритий ґрунт:

  • Кращий час для посіву та посадки ранніх овочів: морква, редиска, петрушка, кріп, салат, цибуля-сівок, часник, рання картопля — з 27 березня. Бобові у ґрунт краще висаджувати 1-3, 19-20 березня.

Теплиці:

  • Посів насіння чи висадка розсади тепличних культур (томати, перець, огірки, баклажани, шпинат) — переважно на початку місяця (1–3 березня) та в середині/наприкінці (7-8, 19-21 березня).

Підвіконня/розсада:

  • Для пізньої капусти, кабачків, гарбуза, айстр і чорнобривців найкращий час для посіву на розсаду — 1-3, 7-8, а деякі культури ще й 15-16 березня.
Що садити у березні 2026
Місячний посівний календар на березень 2026. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, 4 правила, як треба використовувати деревну золу, яка може врятувати й, одночасно, загубити, ваш сад.

