На Гороховського чекає покарання? Чим для Monobank закінчиться скандал з фото клієнтки

Національний банк України також взявся за розгляд інциденту

Monobank став фігурантом гучного скандалу після того, як співвласник банку Олег Гороховський оприлюднив у соцмережах фото клієнтки, зроблене під час відеоверифікації та відмовив їй в реєстрації нібито через російський прапор. Проте такі дії є прямим порушенням низки законів України.

"Телеграф" запитав у юристів та Національного банку України, чи загрожує покарання "Монобанку" і особисто Олегу Гороховському за оприлюднення персональних даних клієнтки. А також, які санкції передбачені за вказані порушення.

Що потрібно знати:

Співзасновник банку прямо порушив законодавство України

Дівчина може вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди

НБУ вивчає обставини інциденту та ухвалить рішення після всебічного розгляду ситуації

Яке покарання може загрожувати Гороховському і на що може розраховувати постраждала

Адвокат Назар Мулявка був одним з перших, хто запропонував дівчині безоплатний судовий супровід. Він наголосив, що дії керівництва фінустанови є явним порушенням законодавства, але постраждала поки не контактувала з ним щодо пропозиції про захист її прав.

— Чи передбачене покарання "Монобанку" за оприлюднення персональних даних клієнтки?

— За розголошення банківської таємниці передбачена відповідальність за статтею 232 Кримінального кодексу України. Покарання може включати як штраф, так і пробаційний нагляд з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Крім того, стаття 182 КК України передбачає відповідальність за порушення недоторканності приватного життя, а саме за незаконне використання та поширення конфіденційної інформації про особу. Покарання включає штраф, виправні роботи, пробаційний нагляд, або обмеження волі.

— Чи загрожує персонально Олегу Гороховському покарання за оприлюднення фото дівчини?

— Так, в Україні захист честі, гідності та ділової репутації гарантований статтями 297 і 299 Цивільного кодексу України. Це передбачає право вимагати спростування недостовірної інформації, вилучення матеріалів, а також відшкодування матеріальної та моральної шкоди через суд. Розмір моральної шкоди не має чітко встановлених обмежень і визначається залежно від обставин справи та шкоди, завданої репутації особи.

— Чи можливе досудове врегулювання або примирення сторін? І як це може виглядати?

— Досудове врегулювання спору також можливе. У такому випадку банк, як і сам Гороховський, могли б офіційно перепросити та, на мою думку, запропонувати потерпілій фінансову компенсацію.

Крім того, сторони можуть примиритися і вже під час судового процесу шляхом укладення мирової угоди. Така можливість прямо передбачена статтею 207 Цивільного процесуального кодексу України. На практиці досить часто трапляється, що сторони досягають примирення саме під час судового процесу, після чого мирову угоду затверджує суд.

Водночас зафіксувати примирення можна і на досудовому етапі. Це робиться шляхом укладення відповідного договору або підписання розписки про відсутність взаємних претензій, зокрема з нотаріальним посвідченням. Такий документ підтверджує, що сторони не мають одна до одної юридичних претензій.

Назар Мулявка

"Монобанк" не є банком, але Гороховського все одно можуть покарати?

Партнер Юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" Тарас Ковальський зазначив, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування, є банківською таємницею. Відповідно, її розголошення може відбуватись лише за згоди сторін.

— Чи передбачене покарання "Монобанку" за оприлюднення персональних даних клієнтки?

— Відповідно до статті 60 та 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність" — фотографія чи скріншот з системи відеоверифікації банку — це конфіденційна інформація, отримана виключно для надання банківських послуг. Розголошення таких даних третім особам (тим більше в соціальних мережах) без рішення суду або письмової згоди клієнта є прямим порушенням.

Також, відповідно до статті 14 Закону України "Про захист персональних даних", зображення обличчя людини (її біометричні та візуальні характеристики) є персональними даними. Закон чітко визначає, що поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу і можливе лише за згоди суб'єкта персональних даних.

Згідно зі статтями 297 та 299 Цивільного кодексу України, публічне звинувачення в проросійськості, яке супроводжувалося іронічними коментарями чи навіть погрозами, завдало шкоди репутації клієнтки та спровокувало кібербулінг.

Відповідно до українського законодавства, сам факт підозри у симпатіях до країни-агресора не дає приватним особам чи бізнесу права здійснювати "самосуд" шляхом публічного розголошення персональних даних. У разі виявлення підозрілих фактів банк зобов'язаний передати інформацію до СБУ або інших компетентних органів, зберігаючи при цьому режим секретності.

— Чи можливе покарання "Монобанку" та Олега Гороховського за оприлюднення персональних даних клієнтки?

— Юридично Monobank не є банком. Це IT-продукт, розроблений компанією Fintech Band, співзасновником якої є Олег Гороховський. Усі користувачі Monobank насправді є клієнтами АТ "Універсал Банк" (який має банківську ліцензію).

Тобто, Гороховський та його компанія діють як підрядники (аутсорсери) банку, що надають технічні та маркетингові послуги. Оскільки клієнтка укладала договір саме з "Універсал Банком", саме цей банк виступає власником її персональних даних і несе первинну відповідальність за їхнє збереження.

Таким чином, якщо підрядник (Fintech Band або особисто Гороховський) отримує доступ до відеоверифікації клієнта і "зливає" її в мережу, з погляду Національного банку України (НБУ) та закону, банківську таємницю не вберіг саме "Універсал Банк". Клієнтка має повне право подавати позов про відшкодування моральної та матеріальної шкоди безпосередньо до "Універсал Банку", а не до Гороховського. Хоча Гороховський не є посадовою особою банку, закон все одно поширюється на нього.

І, щоб захистити свої права, мінімізувати фінансові втрати та зберегти ліцензію, банк може діяти в юридичній площині проти свого IT-партнера. Це дозволить перекласти фінансову та юридичну відповідальність на того, хто безпосередньо вчинив правопорушення, зберігши при цьому своє юридичне реноме.

Ситуація для Олега Гороховського є юридично та репутаційно складною, оскільки факт публікації внутрішніх даних є публічним і задокументованим. Однак кожна особа має право на юридичний захист. Оскільки юридично претензії НБУ та клієнтки будуть спрямовані до АТ "Універсал Банк", Гороховському потрібно захищатися від можливих позовів чи штрафів з боку банку.

— Чи можливе досудове врегулювання або примирення сторін? І як це може виглядати?

— Найбільш надійний та ефективний спосіб захистити свої права і гаманець у такій ситуації — не доводити справу до суду. Гороховському найвигідніше запропонувати клієнтці щедру фінансову компенсацію в обмін на підписання жорсткої угоди про нерозголошення (NDA) та офіційну відмову від будь-яких юридичних претензій.

Разом з тим, примирення Гороховського чи "Універсал банку" з клієнткою не може бути підставою для НБУ не вживати заходів впливу. Відповідно до регулювань НБУ банк несе повну відповідальність за дії підрядника. Якщо НБУ побачить, що аутсорсер (Fintech Band) несе операційний та репутаційний ризик для банку, грубо порушує банківську таємницю та не має належного контролю за доступом до даних, регулятор має повне право висунути вимогу до АТ "Універсал Банк" розірвати договір з цією IT-компанією.

Тарас Ковальський

НБУ вже звернувся до "Монобанку" за поясненнями

У відповідь на запит "Телеграфа", в Національному банку України (НБУ) повідомили, що аналізують ситуацію та направили до "Монобанку" запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю

Зазначається, що НБУ зможе дати свою регуляторну оцінку діям банку після отримання відповіді від банку та на підставі аналізу всіх фактів. Регулятор традиційно не коментує деталі індивідуальних кейсів до завершення відповідної оцінки, оскільки вся інформація отримана під час здійснення наглядових дій належать до банківської таємниці

У разі встановлення під час наглядових дій порушень банком вимог законодавства або нормативно-правових актів Нацбанк може застосувати передбачені законом заходи впливу до банку. Зокрема, у разі виявлення фактів порушень банками вимог банківського законодавства в частині порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, Національним банком можуть застосовуватися заходи впливу, визначені "Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженим постановою Правління Національного банку України" від 17.08.2012 № 346 (зі змінами).

Відповідь НБУ на запит "Телеграфа"

Що стало приводом для скандалу

9 березня 2026 року Олег Гороховський, співзасновник "Монобанку" на своїй сторінці в Threads опублікував пост із підписом: "Звернулась клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…".

Пост Гороховського. Скріншот: Threads

Пізніше він опублікував ще один пост, в якому висловився про публікацію персональних даних клієнта.

"У шанувальників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати захист даних колаборантам", — написав Гороховський.

Пост Гороховського. Скріншот: Threads

Насправді ситуація виникла через прапор, який був за спиною дівчини. Хоча вона стверджує, що це не російський прапор, як подумали у банку, а прапор Словенії. Вона опублікувала фотографію в соцмережах, де показала його повністю. Праворуч він справді схожий на символіку РФ.

"Хочу сказати одне: це прапор Словенії. Ця людина (Гороховський, — ред.) не розібравшись у ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд. Я в жодному разі не підтримую країну-агресора. У мене воює вся моя родина. Я народилася в Україні і люблю її", — написала дівчина і додала, що у 2023 році вона разом з мамою переїхала до Словенії, а у 2024 році вони перебралися до Німеччини.

Пост Каріни Кольб

