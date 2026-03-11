На рахунок "капне" 100 тисяч: хто з українців зможе заробити на землі

Остаточна вартість визначається умовами чинного договору оренди

На українському ринку землі активізувалися профільні посередники. Зокрема, київська інвестиційна компанія "ЗЕМХАБ.UA" оголосила про готовність викуповувати земельні паї у власників за ціною, що може сягати 100 тис. грн за 1 гектар.

Про це стало відомо з соціальних мереж компанії, яка оприлюднила відповідні дані. Наразі інвестор зацікавлений у придбанні ділянок у п’яти областях України.

Мова йде за Київську, Черкаську, Полтавську, Вінницьку, Кіровоградську області.

Від чого залежить ціна

Остаточна вартість паю визначається умовами чинного договору оренди, як зазначає "ЗЕМХАБ.UA". Представники компанії готові до швидкого оформлення угоди, якщо розмір річної орендної плати за пай становить від 25 тис. грн.

Компанія-посередник спеціалізується на операціях із нерухомістю в аграрному секторі, включаючи інвестування, купівлю та подальший продаж сільськогосподарських угідь. Власники паїв у зазначених регіонах мають можливість звернутися до фахівців для оцінки своєї ділянки та отримання індивідуальної пропозиції.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що власникам паїв та фермерам готують нові виплати. Програму реалізують з Міністерством економіки України та за підтримки PepsiCo і PepsiCo Foundation, що гарантує стабільність і довгостроковість ініціативи. Програма розрахована на фізичних осіб (власників паїв) та малих фермерів, які офіційно зареєстровані та обробляють угіддя. Головна мета — підтримати виробничий потенціал у сільській місцевості в складних умовах. Деталі читайте у матеріалі "Телеграф" за посиланням.