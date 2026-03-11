Гаманець схудне на 85 тисяч: власників квартир почнуть жорстко карати

Податкова може прийти до вашої оселі

В Україні у 2026 році посилять контроль за ринком нерухомості. Власникам житла, які здають свої квадратні метри "в темну", готують серйозні фінансові санкції.

"Телеграф" розповість подробиці, що чекає на українців. Варто зазначити, що спочатку мають запровадити обов'язкову процедуру реєстрації угод про найм.

А тих, хто намагатиметься замовчувати факт здачі нерухомості в оренду, очікують штрафи — іноді їх сума може сягати 85 тисяч гривень.

Коли господар житла надає його в оренду як приватна особа, обов'язковим є декларування отриманих коштів та сплата відповідних податків до державної скарбниці – а саме 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% збору на військових засадах.

Недекларування надходжень від здачі житла в оренду може спричинити фінансові стягнення. Податковий орган уповноважений накладати штраф у розмірі, еквівалентному чверті (25%) неоплаченої суми податку, а повторне таке порушення може потягти за собою покарання у 50%. До того ж, на суму недоплати нараховується пеня за кожен день прострочення виконання зобов'язань, про що свідчать матеріали на ресурсі Державної податкової служби.

Що пишуть у ДПС про здачу нерухомості

У певних обставинах, юридична відповідальність може набувати більш суворого характеру. Якщо податківці доведуть факт систематичного уникання від виконання податкових зобов'язань, орендодавцеві загрожують грошові стягнення у межах від 51 000 до 85 000 гривень за приховування фактичних прибутків.

Які зміни готують для орендодавців

У 2026 році урядовці розглядають низку нововведень, спрямованих на виведення ринку найму житла з тіньового сектору. Фундаментальною концепцією є впровадження чітких регламентів для тих, хто здає нерухомість у найм, та створення прозорої процедури обліку всіх угод оренди, як інформує офіційний сайт Верховної Ради.

Зокрема, передбачається розробка системи для формальної реєстрації угод. Цей механізм дасть змогу документувати підписані домовленості та достовірно відображатимуть прибутки, отримані від надання житла в оренду. Одночасно з цим, можливе посилення нагляду за роботою рієлторів, яких можуть зобов'язати надавати відомості про укладені контракти податковим установам.

Крім того, триває дискусія щодо посилення санкцій за неформальну (так звану "чорну") оренду. У проєктних напрацюваннях ідеться про застосування штрафних санкцій до власників нерухомості, котрі здають помешкання без належного юридичного оформлення угоди. Цим кроком держава прагне досягти більшої прозорості та зрозумілості у сфері орендних відносин.

