Від політика до просвітителя: де зараз ексдепутат "ОПЗЖ" Вадим Рабінович і чим він тепер займається

Вадим Рабінович — скандально відома особистість в українській політиці. Свого часу він був медіамагнатом та одним із лідерів забороненої партії ОПЗЖ, яка мала виражені проросійські погляди. Політик залишив країну за лічені дні до початку повномасштабного вторгнення та більше не з’являвся в Україні.

Вадим Рабинович втратив українське громадянство і депутатський мандат

Колишнього політика офіційно оголошено у розшук за підозрою у державній зраді

Наразі екснардеп живе в Ізраїлі та позиціонує себе як релігійний просвітитель

"Телеграф" розповідає, де зараз Вадим Рабінович і чим він тепер займається.

Вадим Рабінович — що про нього відомо?

Екснардеп Рабінович народився 4 серпня 1953 року у Харкові, зараз йому 72 роки. Після школи він вступив до Харківського автодорожнього інституту, але не закінчив його. У 1974 році майбутнього політика виключили з комсомолу, а потім і з інституту за "аморальну поведінку".

Вадим Рабінович у молодості. Фото: відкриті джерела

Справжні проблеми у житті майбутнього політика почалися пізніше — у 80-му році його було заарештовано у справі про розкрадання держкоштів у особливо великих розмірах. Проте відсидів він лише 9 місяців завдяки втручанню генпрокурора СРСР Романа Руденка на найвищому рівні.

Вже 1982 року стався другий арешт за аналогічною статтею. Підсумок — вирок до 14 років позбавлення волі, з яких він відсидів дев’ять, вийшовши на волю 1991-го.

Рабінович був депутатом від "ОПЗЖ". Фото: Getty Images

Після лихих 90-х у житті Рабіновича розпочався новий період. Він прийшов у великий бізнес та громадський простір як представник єврейських організацій. У 1997 році ексдепутат очолив Всеукраїнський єврейський конгрес (ВЕК), на розвиток якого особисто виділив мільйон доларів.

Політична кар’єра Рабіновича

Бізнесмен і медіамагнат, який на той час володів скандальними телеканалами, серед яких і NewsOne, розпочав політичний шлях. У2014 році він балотувався у президенти України, і хоч програв вибори, отримав шанс потрапити до парламенту. Тоді він став одним із облич нині забороненої "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ).

Рабінович у 2014 році балотувався у президенти України. Фото: Getty Images

На той час Рабінович перетворився на головного генератора скандальних висловлювань. Він запам’ятався не так законотворчістю, як різкими випадами та неодолозначними заявами. Зокрема, депутат називав партію влади "фашистським дияволом", погрожував президенту Зеленському імпічментом і затято чинив опір декомунізації, наприклад, виступаючи проти перейменування площі Льва Толстого в Києві.

"Ізраїльський притулок" ексдепутата

Фінал політичної кар’єри Рабіновича в Україні настав у лютому 2022 року. Під виглядом лікування він вилетів за кордон незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. З того часу політик більше не з’являвся в Україні.

Вадим Рабінович втік до Ізраїлю напередодні повномасштабної війни. Фото: Getty Images

Як виявилося, Вадим Рабінович має ізраїльське громадянство, тож не поспішає повертатися до України. Особливо з огляду на той факт, що тут проти нього порушили справу — нардепа звинувачують у держзраді. Також відомо, що Володимир Зеленський позбавив його українського паспорта, що автоматично скасувало депутатські повноваження політика. 3 листопада 2022 року парламент підтвердив це рішення 304 голосами.

Так зараз виглядає Рабінович. Фото: скріншот із відео

Нині Рабінович фігурант справи про державну зраду та оголошений у розшук. ДБР офіційно висунула йому підозру в липні 2023 року, а до лютого 2024-го обвинувальний акт вже був направлений до суду. Незважаючи на міжнародний розшук та запити щодо екстрадиції, ізраїльське законодавство надійно захищає свого громадянина від видачі українському правосуддю.

За даними ЗМІ, тепер Рабінович займається просвітницькою діяльністю. Він позиціонує себе як "духовний наставник", записуючи ролики з тлумаченням Тори. Паралельно з релігійною просвітою, у 2024-2025 роках Рабінович публічно демонстрував підтримку ізраїльської армії (ЦАХАЛ), остаточно дистанціювавшись від української політики та військових реалій.

