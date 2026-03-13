Після весняного тепла Львів різко накриє холод: коли саме

Ще трошки можна погрітись

У Львові наприкінці березня-на початку квітня очікується нестабільна погода. Після періоду потепління синоптики прогнозують різке зниження температури.

Місцями нічна температура може опуститись до -4 градусів. При цьому вдень вона може піднятись до 10 градусів тепла, як спрогнозували у "Погода 33".

Наприкінці березня погодна ситуація поступово змінюватиметься: температура знизиться до +1 °C вдень, а вночі можливі заморозки до -1…-4 °C. Разом із похолоданням очікується сніжна та дощова погода, що зробить дні більш прохолодними.

Особливо холодною може стати перша половина квітня. У цей період денна температура подекуди опускатиметься до +2…+5 °C, хоча іноді будуть дні, коли повітря прогріється до +10 градусів. Нічні показники залишатимуться нижче нуля. Синоптики також не виключають опадів та посилення вітру.

Втім, таке похолодання буде тимчасовим. Уже з 6 квітня погода почне поступово стабілізуватися. Ближче до середини квітня температура знову піде вгору — вдень повітря прогріватиметься до +10…+12 °C, а нічні заморозки відступлять.

Коли будуть найнижчі морози. Фото: Погода 33

